دہلی-این سی آر میں دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ، آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی
سردی اور دھند کے ساتھ ساتھ دہلی میں آلودگی بھی انتہائی خراب زمرے میں پہنچ گئی ہے۔
Published : November 8, 2025 at 10:51 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی میں موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے۔ صبح کے دھند ہونے لگی ہے۔ دہلی-این سی آر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ دہلی کا درجہ حرارت پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل گر رہا ہے۔ آج دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ہے جب کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ جمعہ کے مقابلے ہفتہ کو دہلی میں درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور اس سے دہلی میں سردی بڑھنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ دہلی میں ہفتہ کی صبح ہلکی دھند اور اسموگ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہفتہ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس اور 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا، جو معمول سے تقریباً 3-4 ڈگری سیلسیس کم ہے۔ ہلکی ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جس کی رفتار تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو رات کے وقت کم ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کی ایسی ہی صورتحال 9 نومبر تک برقرار رہے گی۔
دہلی کا AQI خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے
دہلی میں سردی کے ساتھ ساتھ آلودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ دہلی کی ہوا بدستور خراب کیٹیگری میں ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے مطابق، دہلی میں اے کیو آئی کی سطح ہفتہ کی صبح شدید زمرے میں پہنچ گئی۔ صبح 6:45 بجے تک دہلی میں ہوا کے معیار کا اوسط انڈیکس 312 پوائنٹس تھا۔ دہلی میں، فرید آباد کے این سی آر شہروں میں 299 پوائنٹس، گروگرام میں 302 پوائنٹس، غازی آباد میں 298 پوائنٹس، گریٹر نوئیڈا میں 288 پوائنٹس، اور نوئیڈا میں 295 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے۔
دریں اثنا، aqi.in کے مطابق، دہلی میں ہفتہ کی صبح 7:15 پر اوسط اے کیو آئی 655 تھا، جو "خطرناک" زمرے میں آتا ہے۔ بوانا، دہلی میں 403 کا اے کیو آئی ریکارڈ کیا گیا۔ مزید برآں، دہلی کے بیشتر علاقوں میں آج اے کیو آئی کی سطح 300 اور 400 کے درمیان منڈلاتے ہوئے دیکھی گئی، جو شدید زمرے میں آتی ہے۔