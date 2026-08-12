تمل ناڈو کے کوئمبتور میں انجینئرنگ کے طالب علم کا پیٹ پیٹ کر قتل، منشیات فروشوں کی اطلاع دینے پر قتل کا اندیشہ
پرائیویٹ انجینئرنگ کالج کا طالب علم دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا تبھی تقریباً دس نوجوانوں نے اسے روکا اور بری طرح پیٹا۔
Published : August 12, 2026 at 11:25 AM IST
کوئمبتور: منشیات (ڈرگز) کی اسمگلنگ کی معلومات دینے پر دس سے زیادہ لوگوں کی طرف سے پیٹ پیٹ کر ایک طالب علم کو قتل کیے جانے کے چونکا دینے والے واقعے نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اموتھن (20) جسے ہلاک کر دیا گیا وہ کلاکورچی ضلع کا رہنے والا تھا۔
اموتھن کوئمبتور کے ایک پرائیویٹ انجینئرنگ کالج میں تیسرے سال کا طالب علم تھا۔ کل رات، اموتھن اور اس کا ایک دوست اس علاقے میں گھوم رہے تھے، تبھی تقریباً دس نوجوانوں کے ایک گروہ نے انہیں روکا اور بری طرح سے پیٹا۔
حملے کے دوران اموتھن کا دوست بھاگ گیا
حملے کے دوران اموتھن کا دوست تو بھاگ گیا، لیکن اموتھن پر ہی بری طرح حملہ ہوا۔ اس واقعے میں اموتھن سنگین طور پر زخمی ہو گیا۔ ایسے میں جو دوست بھاگ گیا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ واپس آیا، اموتھن کو بچایا اور اسے دو پہیہ گاڑی (بائیک) سے اسپتال لے گیا۔ تاہم، بتایا جاتا ہے کہ اسپتال لے جاتے وقت راستے میں ہی اموتھن کی موت ہو گئی۔
کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں
اس کے بعد چیٹی پالیم پولیس کو واقعے کی اطلاع دی گئی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے اموتھن کی لاش کو قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے سنگانلور کے ای ایس آئی (ESI) اسپتال بھیج دیا۔ اموتھن کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں تھا۔ ساتھ ہی کالج ہاسٹل میں پہلے سال رہنے کے دوران خراب کھانے کی وجہ سے اس نے دوسرے سال میں باہر کمرہ لے لیا تھا۔ بعد میں تیسرے سال میں اموتھن کالج ہاسٹل واپس آ گیا تھا۔
شمالی ریاستوں کے کچھ کارکنوں کے ساتھ بحث
یہ ایسی صورتحال تھی کہ کچھ دن پہلے، جب اموتھن اور ہاسٹل میں رہنے والا ایک طالب علم ہاسٹل کے پیچھے سے گزر رہے تھے، تو ان کی شمالی ریاستوں کے کچھ کارکنوں کے ساتھ بحث ہو گئی، جو ہاسٹل میں باورچی (کوک) کے طور پر کام کرتے تھے۔
پراسرار گروہ نے اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا
کالج انتظامیہ نے یہی وجہ بتاتے ہوئے اموتھن اور اس کے دوست کو ہاسٹل سے نکال دیا۔ بعد میں مسئلہ ختم ہو گیا اور اموتھن کالج ہاسٹل میں رہنے کے لیے لوٹ آیا۔ اسی دوران ایک پراسرار گروہ نے اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور فرار ہو گیا۔