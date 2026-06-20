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کاکروچ جنتا پارٹی کا آج جنتر منتر پر احتجاج، سونم وانگچک کی شرکت کی امید

کاکروچ جنتا پارٹی نیٹ (NEET) امتحان سے متعلق تنازعات کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔

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کاکروچ جنتا پارٹی NEET امتحان سے متعلق تنازعات کے خلاف احتجاج کرے گی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 11:49 AM IST

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نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی آج دوپہر ایک بجے جنتر منتر پر جاری پیپر لیک، سی بی ایس ای ماڈل اور این ای ای ٹی امتحان کے خلاف احتجاج کرے گی۔ پارٹی کارکنان پلیٹوں اور چمچوں کو پیٹ کر مرکزی حکومت کے خلاف علامتی احتجاج درج کرائیں گے۔ احتجاج کے دوران تعلیمی نظام میں بہتری، احتساب اور طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے مطالبات اٹھائے جائیں گے۔

وزیر اعظم کو خط ارسال کیا گیا، معاوضے کا مطالبہ

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر تعلیمی نظام سے متعلق مسائل پر ان کی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں، انہوں نے امتحانی تنازعات اور بے ضابطگیوں کے درمیان خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کے معاوضے کی اپیل کی۔

امتحانی تنازعات نے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم کر دیا: چیف جسٹس

سی جے پی نے جسٹس نے کہا کہ جاری امتحانی تنازعات نے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ پارٹی کا الزام ہے کہ جاری امتحانی بے قاعدگیوں سے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہ احتجاج مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرے گا۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام میں احتساب کا قیام فوری ہو۔

سونم وانگچک موجود ہوں گی

پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سماجی کارکن سونم وانگچک بھی آج جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گی۔ انہوں نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیں اور طلباء کے مسائل پر آواز اٹھانے کا عہد کیا۔

یہ ہیں مطالبات

  1. خودکشی کرنے والے امیدواروں کے اہل خانہ کو معاوضہ
  2. نیٹ (NEET) تنازعہ سے متاثرہ طلباء کو انصاف اور مدد
  3. پیپر لیک کیسز کی بروقت اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ
  4. مرکزی وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ، انہیں جوابدہ ٹھہرایا جائے
  5. امتحانی نظام میں شفافیت اور سکیورٹی کو بڑھانے کے لیے اصلاحات
  6. تعلیمی شعبے میں جوابدہی کو یقینی بنانے اور طلباء کے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس پالیسی کا نفاذ

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