کاکروچ جنتا پارٹی کا آج جنتر منتر پر احتجاج، سونم وانگچک کی شرکت کی امید
کاکروچ جنتا پارٹی نیٹ (NEET) امتحان سے متعلق تنازعات کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔
Published : June 20, 2026 at 11:49 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی آج دوپہر ایک بجے جنتر منتر پر جاری پیپر لیک، سی بی ایس ای ماڈل اور این ای ای ٹی امتحان کے خلاف احتجاج کرے گی۔ پارٹی کارکنان پلیٹوں اور چمچوں کو پیٹ کر مرکزی حکومت کے خلاف علامتی احتجاج درج کرائیں گے۔ احتجاج کے دوران تعلیمی نظام میں بہتری، احتساب اور طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے مطالبات اٹھائے جائیں گے۔
وزیر اعظم کو خط ارسال کیا گیا، معاوضے کا مطالبہ
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر تعلیمی نظام سے متعلق مسائل پر ان کی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں، انہوں نے امتحانی تنازعات اور بے ضابطگیوں کے درمیان خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کے معاوضے کی اپیل کی۔
Chalo Dilli!— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 20, 2026
Dharmendra Pradhan Must Resign! pic.twitter.com/dmv0vmGoLG
امتحانی تنازعات نے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم کر دیا: چیف جسٹس
سی جے پی نے جسٹس نے کہا کہ جاری امتحانی تنازعات نے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ پارٹی کا الزام ہے کہ جاری امتحانی بے قاعدگیوں سے طلباء اور والدین کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہ احتجاج مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرے گا۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام میں احتساب کا قیام فوری ہو۔
Desh ki Raksha Kaun Karega!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) June 19, 2026
If Not Us Who?
If Not Now When...!#CockroachJantaParty #CJP #SonamWangchuk pic.twitter.com/LyyxpxaqXQ
سونم وانگچک موجود ہوں گی
پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سماجی کارکن سونم وانگچک بھی آج جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گی۔ انہوں نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کیں اور طلباء کے مسائل پر آواز اٹھانے کا عہد کیا۔
یہ ہیں مطالبات
- خودکشی کرنے والے امیدواروں کے اہل خانہ کو معاوضہ
- نیٹ (NEET) تنازعہ سے متاثرہ طلباء کو انصاف اور مدد
- پیپر لیک کیسز کی بروقت اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ
- مرکزی وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ، انہیں جوابدہ ٹھہرایا جائے
- امتحانی نظام میں شفافیت اور سکیورٹی کو بڑھانے کے لیے اصلاحات
- تعلیمی شعبے میں جوابدہی کو یقینی بنانے اور طلباء کے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس پالیسی کا نفاذ