سی ایم یوگی کا حیرت کا اظہار! میں نے عید ملن کے کئی پروگرام دیکھے، پہلی بار دیوالی ملن دیکھ رہا ہوں، دھنتیرس پر دیسی اشیاء خریدنے کی اپیل
راج ناتھ سنگھ، سی ایم یوگی اور RSS کے پرچارکوں نے آر ایس ایس لکھنؤ میٹروپولیٹن کے دیوالی فیملی ملن کے جشن میں شرکت کی۔
Published : October 18, 2025 at 9:41 AM IST
لکھنؤ: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور سی ایم یوگی نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) لکھنؤ میٹروپولیٹن کے زیر اہتمام دیوالی کے جشن میں شرکت کی۔ ملن تقریب کے دوران، سی ایم یوگی نے کہا، "ہم نے عید ملن کے کئی اجتماعات دیکھے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے جب میں دیوالی ملن تقریب کا اجتماع دیکھ رہا ہوں۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی دیوالی کی ملن تقریب حیرت انگیز ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "تقریبات رفتہ رفتہ خاندان تک محدود ہوتی جا رہی تھیں۔ آج ہم ایسے واقعات کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ یا کسی خاص دور کو ایک نئی سمت دی ہو۔ ہم ہمیشہ تہوار مناتے ہیں، لیکن یہ خاندانی اجتماع بہت کم ہوتا ہے۔" اس سے قبل صرف عید کے کئی اجتماعات اور افطار پارٹیاں راج بھون اور چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر منعقد کی جاتی تھیں۔ دیوالی کا یہ اجتماع خاندانی اور سماجی اتحاد کو فروغ دے گا۔
فیض آباد کی جگہ غلامی کا نام
سی ایم یوگی نے کہا، "وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، میں نے اپنے پرنسپل سکریٹری کو دیپوتسو کے تہوار کے دوران ایودھیا کا معائنہ کرنے کا حکم دیا اور پتہ چلا کہ یہ اندھیرے میں ہے، اس کے بعد والے سال، حکومت نے ایودھیا میں دیپوتسو منانا شروع کیا، لوگوں نے پوچھا کہ اس دیپوتسو سے کیا حاصل ہوگا؟ تب ہم نے کہا کہ اس سے ہمارا اپنا عزم پورا ہوگا۔"
صرف دیسی سامان خریدیں
شروع میں یہ خدشہ تھا کہ لوگ مندر کی تعمیر کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے فیض آباد جو کہ غلامی کا نام ہے بدل کر ایودھیا رکھا۔ بھگوان کی کِرپا سے، رام مندر اب ہمارے سامنے ہے۔ یوگی نے کہا، "دھنتیرس پر، صرف دیسی چیزیں خریدیں۔ اس کے علاوہ، دیوالی پر کسی ایک غریب خاندان کو مٹھائیاں، چراغاں اور لکشمی اور گنیش کی مورتیاں پہنچانے کا عزم کریں۔"
آر ایس ایس دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا، "یہاں داخل ہوتے ہی میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے صد سالہ سال میں آر ایس ایس دنیا کی سب سے بڑی تنظیم بن جائے گی۔ بھگوا رنگ خود اس کی تحریک کی علامت ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی تنظیم کیسے بن سکتی ہے۔"
"آر ایس ایس کے رضاکار وزیر دفاع کے سامنے"
انہوں نے کہا، "ایمان اور یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر ریاضی کے مسائل ایمان اور یقین کی بنیاد پر حل کیے جاسکتے ہیں تو انسانی زندگی کے مسائل اس کی بنیاد پر کیسے حل نہیں ہوسکتے؟" ڈاکٹر ہیڈگیوار نے زعفران کو اپنی تحریک کا ذریعہ کیوں سمجھا؟ شاید اس لیے کہ وہ کسی فرد کی شہرت نہیں چاہتے تھے۔ حکومت ہند نے آر ایس ایس کی صد سالہ یادگاری کے لیے ایک ڈاک ٹکٹ اور ایک سکہ جاری کیا ہے۔ جب کوئی رضاکار ایسے عہدوں پر فائز ہوتا ہے تو ایسے مثبت نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں اور آر ایس ایس کی وسعت کا چرچا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں پہلے آر ایس ایس کا رضاکار ہوں اور بعد میں وزیر دفاع ہوں۔
"ہندو کلچر کا جشن منانے والا"
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ لکھنؤ میٹروپولیٹن کے زیر اہتمام، دیوالی کے موقع پر سی ایم ایس گومتی نگر میں ورکر فیملی کا ایک اجتماعی پروگرام منعقد ہوا۔ مہمانوں نے سب سے پہلے بھگوان گنیش اور لکشمی کی مورتیوں کے سامنے چراغ روشن کیے، اس کے بعد دیوی بھجن کی پیش کش کی گئی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے آل انڈیا پرچارک چیف سواتنترنجن نے کہا، "ہماری ہندو ثقافت قدیم زمانے سے تہوار رہی ہے۔ ہم ہر ہفتے کئی تہوار مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہندوستانی ثقافت کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں۔"