یوپی میں چار کروڑ ووٹرس حذف، سی ایم یوگی نے کہا ہمارے تھے ووٹرس، اکھلیش نے پیش کیے ثبوت، ایس آئی آر سے کس کو ہے فائدہ؟
اکھلیش نے CM یوگی کے بیان کے سیاسی اثرات بھی نکالے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یوگی حکومت کو نشانہ بنایا۔
Published : December 16, 2025 at 12:41 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) کے عمل سے متعلق وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ 14 دسمبر کو، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک پروگرام میں، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہونے کے باوجود، ایس آئی آر کے عمل کے تحت اب تک تقریباً 12 کروڑ ووٹروں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں ریاست میں ووٹروں کی تعداد کم از کم 160 ملین ہونی چاہیے۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ 2024 کی ووٹر لسٹ میں 154.4 ملین ووٹرز تھے، لیکن SIR کے عمل کے دوران تقریباً 40 ملین ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ اب جبکہ 120 ملین ووٹرز ہیں، فطری طور پر سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ ووٹرز حکومت یا پارٹی کے مخالف نہیں تھے، بلکہ یہ ووٹرز ہمارے تھے، جن کے نام اس عمل میں شامل نہیں تھے۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور اس عرصے کے دوران مکمل شفافیت کے ساتھ اہل ووٹروں کے نام شامل کیے جائیں۔ سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعلیٰ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 40 ملین ووٹروں میں سے 85 سے 90 فیصد جن کے نام ایس آئی آر کے دوران شامل نہیں تھے وہ بی جے پی کے ووٹر تھے۔
اکھلیش یادو نے اس بیان سے سیاسی اثرات بھی نکالے۔ انہوں نے لکھا، "پہلا، بی جے پی 'پی ڈی اے واچ ڈاگ' کی چوکسی کی وجہ سے ایس آئی آر میں ہیرا پھیری کرنے میں ناکام رہی۔ دوسرا، جن ووٹروں کے نام ثبوت کی کمی کی وجہ سے ہٹائے گئے، ان کی اکثریت بی جے پی کے حامی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرا پھیری بی جے پی کے ووٹروں نے کی تھی۔"
تیسرا، یہاں تک کہ اگر ہم 40 ملین ووٹروں میں سے 85 فیصد پر غور کریں، تو تقریباً 34 ملین بی جے پی ووٹرز کم ہو گئے ہیں۔ چوتھا، اس کا سیدھا اثر آئندہ اسمبلی انتخابات میں 403 سیٹوں پر پڑے گا۔ پانچویں، ریاضی کے لحاظ سے، بی جے پی نے فی سیٹ تقریباً 84,000 ووٹ کھوئے ہیں۔ چھٹا اور آخری، یہ حساب بی جے پی کو آنے والی انتخابی دوڑ سے ختم کرتا نظر آتا ہے، جب کہ یہ 'پی ڈی اے کی جیت کا حساب' ہے۔
اکھلیش یادو نے یہ بھی الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے حکمراں پارٹی کو اس کی صلاحیت کو کھونے سے روکنے کے لیے دو ہفتے کا اضافی وقت دیا، لیکن اس کے باوجود، 'PDA واچ ڈاگ' اب SIR کے عمل کی نگرانی پہلے سے دوگنا زیادہ چوکسی کے ساتھ کرے گا۔
دریں اثنا، اس پورے تنازعہ پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ سماج وادی پارٹی فی الحال وزیر اعلیٰ کے بیان سے خوش ہو سکتی ہے، لیکن اصل امتحان 2027 کے انتخابات میں ہوگا۔ ایس آئی آر کے تحت جو نام نکالے جا رہے ہیں وہ یا تو فوت ہو چکے ہیں یا ریاست چھوڑ چکے ہیں۔
سماج وادی پارٹی کے قومی ترجمان فخر الحسن چند نے بھی ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کا بیان خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ڈی اے کے چوکیدار کتنے چوکس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی اے کے حامیوں کے ووٹ نہیں کاٹے گئے۔ پارٹی وزیر اعلیٰ کے اعداد و شمار سے پوری طرح متفق نہیں ہے، لیکن ایس پی موصول ہونے والے حتمی نتائج کے ساتھ اور زیادہ چوکس رہے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کوئی بے ضابطگی نہ ہو۔
اس دوران اقلیتی بہبود کے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے اپوزیشن کے الزامات کو یکسر مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر کے عمل کا واحد مقصد منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے، تاکہ صرف اہل ووٹرز ہی اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جنگی بنیادوں پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سماج وادی پارٹی کے پاس کوئی ٹھوس مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔