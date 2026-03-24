ہماچل میں لا قانونیت کا راج: تین برسوں میں 270 قتل، 1,096 ریپ کیسز، اور 1,540 اغوا کی وارداتیں
ہماچل پردیش کی قانون ساز اسمبلی میں ریاست میں گذشتہ تین برسوں کے دوران ہوئی مجرمانہ وارداتوں کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔
Published : March 24, 2026 at 8:55 AM IST
شملہ: ہماچل پردیش میں تین سال کے عرصے میں قتل کے 270 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران عصمت دری کے واقعات کی تعداد بھی ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید برآں اغوا کے 1,540 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ہر قسم کے جرائم کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو 31 جنوری 2026 کو ختم ہونے والی تین سالہ مدت کے دوران کل 5,947 مجرمانہ واقعات رپورٹ ہوئے، اس طرح سالانہ اوسطاً 70 قتل ہوتے ہیں، جب کہ ہر قسم کے جرائم کی سالانہ اوسط تقریباً دو ہزار ہے۔ اس مدت کے دوران درج کئے گئے کل مقدمات میں سے 2,849 مقدمات میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہیں۔ پولیس فی الحال 548 مقدمات کی تفتیش کر رہی ہے۔
جرائم کے یہ اعدادوشمار پیر 23 مارچ کو ہماچل اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوران پیش کیے گئے تھے۔ اس تناظر میں بی جے پی ایم ایل اے جے آر کٹوال نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو کی جانب سے تفصیلی تحریری معلومات فراہم کی گئی، جن کے پاس محکمہ داخلہ کا قلمدان بھی ہے۔ ایوان میں پیش کی گئی معلومات کے مطابق، "31 جنوری 2026 تک کے تین سال کے عرصے کے دوران، ریاست میں قتل کے 270 مقدمات درج ہوئے، عصمت دری کے واقعات کی تعداد 1,096 ہے۔ اسی طرح چوری کے 3,032 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ڈکیتی کے کل 9 مقدمات درج کیے گئے، اور 1,540 اغوا کے مقدمات بھی درج ہوئے۔"
شملہ ضلع میں قتل کے سب سے زیادہ واقعات
ریاست کے کل 14 پولیس اضلاع میں سے شملہ ضلع میں قتل کے سب سے زیادہ واقعات درج ہوئے ہیں۔ شملہ ضلع میں قتل کے کل 42 مقدمات درج کیے گئے۔ اسی طرح پولیس ضلع بدی میں 24، بلاس پور ضلع میں 16، چمبہ میں 19، پولیس ڈسٹرکٹ ڈیہرا میں 5، ہمیر پور میں 11، کانگڑا میں 31، کنور میں 8، کولو میں 21، لاہول سپتی میں 1، منڈی میں 24، نور پور میں 9 اور سیولان میں 19، سورم میں 19، 19 کیس درج کیے گئے۔اس کے علاوہ ایک قتل کا مقدمہ ریلوے اور ٹریفک پولیس کو رپورٹ کیا گیا۔
منڈی میں ریپ کے سب سے زیادہ کیسز شملہ دوسرے نمبر پر ہے۔
عصمت دری خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم میں سب سے گھناؤنے جرائم کے طور پر کھڑا ہے۔ منڈی ضلع میں عصمت دری کے سب سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے، جہاں 163 واقعات درج ہوئے۔ اس کے بعد شملہ میں 144 اور سرمور میں 139 کیس رپورٹ ہوئے۔
دیگر اضلاع میں، بدی پولیس ضلع کے تحت 87، بلاسپور میں 58، چمبہ میں 95، دہرہ میں 8، ہمیر پور میں 26، کانگڑا میں 112، کنور میں 25، کلّو میں 72، نورپور میں 33، اور لاہول سپتی میں محض دو معاملے درج ہوئے۔ اس کے علاوہ سولن ضلع میں عصمت دری کے 75 اور اونا ضلع میں 57 کیس درج کیے گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کل مقدمات میں سے صرف 40 میں مجرموں کو سزائیں سنائی گئیں، جبکہ 23 افراد کو الزامات سے بری کر دیا گیا۔
مزید پڑھیں: آسام میں ایمبولینس اور ٹرک کے درمیان شدید تصادم، چھ افراد ہلاک، دو لوگ زخمی
اس دوران شملہ ضلع میں سب سے زیادہ چوری کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ شملہ میں چوری کے 381 کیس درج ہوئے، اس کے بعد بدی میں 340، سرمور میں 332، کانگڑا میں 324، منڈی میں 318، اور اونا میں 299 کیس درج ہوئے۔ سب سے زیادہ اغوا کے واقعات منڈی میں ریکارڈ کیے گئے جہاں 232 واقعات ہوئے۔ شملہ میں اغوا کے 186 اور سولن میں 131 واقعات رپورٹ ہوئے۔