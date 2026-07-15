حیدرآباد: ریونت ریڈی آج ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے ایمیزون ڈیٹا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھیں گے
تلنگانہ آج ایک اہم سنگ میل حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد میں ایمیزون ویب سروسز (AWS) ڈیٹا سینٹر بنایا جائے گا۔
Published : July 15, 2026 at 12:10 PM IST
حیدرآباد: عالمی کمپنی ایمیزون کے لیے حکومت کے مقبول "بھارت فیوچر سٹی" پروجیکٹ کے تحت ایک نیا ڈیٹا سینٹر بنانے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کمپنی کی توسیع کے لیے بارہ برسوں کے دوران 60,000 کروڑ کی کل سرمایہ کاری کے لیے Amazon کے ساتھ پہلے ہی ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
چیف منسٹر ریونتھ ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کی توسیع کے لیے بھارت فیوچر سٹی میں 202 ایکڑ اور چندن ویلی میں 98 ایکڑ اراضی مختص کی ہے۔ کمپنی کو 125 کروڑ روپے کی مراعات اور مراعات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ اقدام ریاست کی ٹیکنالوجی سرمایہ کاری کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی بدھ کو فیوچر سٹی میں اس نئے ایمیزون ڈیٹا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔
کثیر القومی کمپنیاں تیزی سے تلنگانہ کی طرف دیکھ رہی ہیں، جو کہ انٹرنیٹ ایکو سسٹم کا مرکز ہے، ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے۔ کارپوریٹ کمپنیاں زمین کی دستیابی اور پانی، بجلی اور سڑکوں کے نیٹ ورکس سمیت اچھی طرح سے ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے حیدرآباد پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔
اس رجحان کے بعد، Amazon نے اگلے 12 سالوں میں تلنگانہ کے لیے 60,000 کروڑ روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ حیدرآباد کو ہندوستان کے سب سے بڑے ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز میں سے ایک کے طور پر قائم کرے گا۔ مزید برآں، حیدرآباد ممبئی کے بعد ملک کے دوسرے کلاؤڈ ریجن کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہ ڈیٹا سینٹر پیری-اربن ریجن اکانومی (پیور) زون کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تعمیر کا پہلا مرحلہ 24 ماہ میں مکمل ہونا ہے، باقی کام اگلے 10 سالوں میں مکمل ہونا ہے۔
حکومت کو امید ہے کہ ایمیزون ویب سروسز حیدرآباد کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنانے میں مدد کریں گی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بینکنگ، ای کامرس، صحت کی دیکھ بھال، سرکاری ڈیجیٹل خدمات، اسٹارٹ اپس اور مختلف صنعتوں جیسے سپورٹنگ سیکٹرز۔
سیل بنانے کی سہولت
چیف منسٹر ریونت ریڈی آج محبوب نگر اور واناپارتھی اضلاع کا دورہ کریں گے۔ وہ محبوب نگر کے دیوتی پلی میں امرا راجہ گروپ کے ذریعہ تعمیر کردہ سیل بلڈنگ سہولت کا افتتاح کریں گے۔ وہاں سے وہ واناپرتھی ضلع کے کوٹھا کوٹا جائیں گے اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وہ 1,500 طلباء کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن میں حصہ لیں گے۔