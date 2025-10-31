ETV Bharat / state

سابق ایم پی برج بھوشن سنگھ کے ہیلی کاپٹر کی بہار کے کھیت میں ہنگامی لینڈنگ

سنگھ انتخابی مہم کےلیے سندیش سے دینارا جا رہے تھے جب موسم خراب ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کو ایک کھیت میں اترنا پڑا۔

سابق ایم پی برج بھوشن سنگھ کے ہیلی کاپٹر کی بہار کے کھیت میں ہنگامی لینڈنگ
سابق ایم پی برج بھوشن سنگھ کے ہیلی کاپٹر کی بہار کے کھیت میں ہنگامی لینڈنگ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 31, 2025 at 4:31 PM IST

گونڈہ: قیصر گنج کے سابق ایم پی برج بھوشن شرن سنگھ کے ہیلی کاپٹر نے جمعہ کو بہار کے دینارا اسمبلی حلقہ کے قریب ایک کھیت پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں برج بھوشن شرن سنگھ نے کہا کہ وہ اس حادثے میں محفوظ ہیں۔ سنگھ، بہار اسمبلی انتخابات کے سلسلہ میں منعقد بی جے پی کی ایک ریلی میں جا رہے تھے۔ پولیس نے کہا کہ حادثہ کے بعد برج بھوشن شرن سنگھنے دینارا کا سفر کیا اور بھوجپور جے ڈی (یو) امیدوار رادھا چرن شاہ عرف سیٹھ کی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔

پولیس نے بتایا کہ سنگھ، سندیش سے دینارا جا رہے تھے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا تاہم ان کے واحد انجن والے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد علاقے کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس کے فوراً بعد پولس اور این ڈی اے کارکن بھی وہں پہنچ گئے۔ سنگھ کو بعد میں سڑک کے ذریعے اگلی منزل تک پہنچایا گیا۔ سنگھ نے لینڈنگ کے مقام سے ایک ویڈیو بھی جاری کی اور کہا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "لوگوں کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں اور کار سے دینارا جا رہا ہوں۔"

برج بھوشن شرن سنگھ نے اس سال اگست میں یوگا گرو بابا رام دیو کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے لیے معافی مانگی تھی۔ سنگھ نے کہاکہ "میں مانتا ہوں کہ میرا بیان غلط تھا۔ میں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کئے جو مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔"

