سابق ایم پی برج بھوشن سنگھ کے ہیلی کاپٹر کی بہار کے کھیت میں ہنگامی لینڈنگ
سنگھ انتخابی مہم کےلیے سندیش سے دینارا جا رہے تھے جب موسم خراب ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کو ایک کھیت میں اترنا پڑا۔
Published : October 31, 2025 at 4:31 PM IST
گونڈہ: قیصر گنج کے سابق ایم پی برج بھوشن شرن سنگھ کے ہیلی کاپٹر نے جمعہ کو بہار کے دینارا اسمبلی حلقہ کے قریب ایک کھیت پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں برج بھوشن شرن سنگھ نے کہا کہ وہ اس حادثے میں محفوظ ہیں۔ سنگھ، بہار اسمبلی انتخابات کے سلسلہ میں منعقد بی جے پی کی ایک ریلی میں جا رہے تھے۔ پولیس نے کہا کہ حادثہ کے بعد برج بھوشن شرن سنگھنے دینارا کا سفر کیا اور بھوجپور جے ڈی (یو) امیدوار رادھا چرن شاہ عرف سیٹھ کی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔
आप सभी के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित हूँ। pic.twitter.com/p8UNa3QXop— BrijBhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) October 30, 2025
پولیس نے بتایا کہ سنگھ، سندیش سے دینارا جا رہے تھے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا تاہم ان کے واحد انجن والے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد علاقے کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس کے فوراً بعد پولس اور این ڈی اے کارکن بھی وہں پہنچ گئے۔ سنگھ کو بعد میں سڑک کے ذریعے اگلی منزل تک پہنچایا گیا۔ سنگھ نے لینڈنگ کے مقام سے ایک ویڈیو بھی جاری کی اور کہا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "لوگوں کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں اور کار سے دینارا جا رہا ہوں۔"
یہ بھی پڑھیں: ساکشی ملک کو برج بھوشن سے مل رہی ہیں دھمکیاں، وزیراعظم مودی اور وزیر کھیل سے کشتی بچانے کی اپیل کی
برج بھوشن شرن سنگھ نے اس سال اگست میں یوگا گرو بابا رام دیو کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے لیے معافی مانگی تھی۔ سنگھ نے کہاکہ "میں مانتا ہوں کہ میرا بیان غلط تھا۔ میں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کئے جو مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔"