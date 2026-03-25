آٹھویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی، کلاس کے دو نوجوانوں پر الزام
سی او چھرّا کملیش کمار کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ملزمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
Published : March 25, 2026 at 9:05 AM IST
علی گڑھ: اترپردیش کے علی گڑھ میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھنے والے دو نابالغوں پر گاؤں کی ہی ایک نابالغ طالبہ کی عصمت دری کرنے کا الزام لگا ہے۔ متاثرہ کے گھر والوں کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دونوں نابالغوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اکبر آباد تھانہ حلقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔
سرکل آفیسر چھرا کملیش کمار نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کی اور دونوں ملزم نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ دونوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک ہی گاؤں کے دو نوجوانوں پر الزام ہے کہ انہوں نے 13 سالہ لڑکی کو کھیت میں لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ یہ بھی الزام ہے کہ ایک نوجوان نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جب کہ دوسرے نے اس واقعے کا ویڈیو بنایا۔
متاثرہ کا طبی معائنہ کرایا گیا
سی او چررا کملیش کمار نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ بھی کرایا گیا ہے۔ پولیس مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔
21 مارچ کا واقعہ
شکایت کے مطابق، یہ واقعہ 21 مارچ 2026 کو پیش آیا۔ متاثرہ اور ملزم دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ایک سرکاری پرائمری اسکول کے طالب علم ہیں۔ الزام ہے کہ جب طالبہ اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی تو دو نوجوانوں نے اسے لالچ دے کر قریبی کھیت میں لے گئے۔ وہاں ایک نوجوان نے اس کی عصمت دری کی، جب کہ دوسرے نے ویڈیو ریکارڈ کی۔
دھمکی اور پنچایت
متاثرہ کی شکایت کے مطابق دونوں ملزمان نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی۔ متاثرہ نے جب اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ گاؤں والوں نے پنچایت بلا کر معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اہل خانہ نے سیدھے تھانے جا کر رپورٹ درج کرا دی۔
