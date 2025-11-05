جے پور: اسکول کی چوتھی منزل سے گرکر طالب علم ہلاک، بچوں کی ذہنی صحت پر بحث میں شدت
ڈاکٹر انیتا گوتم نے کہاکہ پڑھائی پر شدید زور کے نتیجے میں تناؤ کی بڑھتی ہوئی سطح ایسے معاملات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
Published : November 5, 2025 at 1:13 PM IST
جے پور: راجستھان کے جے پور میں ایک نجی اسکول کی چوتھی منزل سے گرنے کے بعد کلاس 6 کے طالب علم کی موت ہوگئی۔ پولیس ابھی تک یہ معلوم نہیں کر پائی ہے کہ آیا یہ حادثاتی موت ہے یا خودکشی۔
جہاں متاثرہ کے اہل خانہ نے اسکول انتظامیہ کو موردِ الزام ٹھہرایا ہے، وہیں نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی تناؤ اور کمیونیکیشن گیپ، اکثر ایسی اموات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر انیتا گوتم کا کہنا ہے کہ بچوں پر ذہنی دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جب کہ پڑھائی کا دباؤ ان کی معصومیت کا گلا گھونٹ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج 7 سے 9 سال کی عمر کے بچے بھی غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ ڈپریشن اور پریشانی جیسے مسائل اب صرف بڑوں تک ہی محدود نہیں رہے ہیں۔ بچوں میں ذہنی تناؤ بھی تیزی سے پیدا ہو رہا ہے۔ تناؤ، سوشل میڈیا کا اثر اور خاندان کے اندر رابطے کی کمی ہے، اس لیے بچوں کو ان کے رویے کے اہم عوامل کو سمجھنا چاہیے"۔
ڈاکٹر انیتا نے مزید کہا کہ "اپنے آپ کو دوستوں سے دور کرنا، اپنے کمرے میں جانا، یا بات چیت سے گریز کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ غلط ہے، ایسے حالات میں، والدین کو اپنے بچوں سے کھلے دل سے بات کرنی چاہیے، تاکہ بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے اور کھل کر بات کرسکے۔"
والدین اور بچوں کے درمیان رابطے کی کمی پر زور دیتے ہوئے، جو آج سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج کے والدین صرف اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی سے پریشان ہیں۔ والدین صرف اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، "تم نے کتنے نمبر حاصل کیے؟"، "تم نے کتنا پڑھا؟"۔ لیکن بچے کی دنیا اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ان کے دوست، جذبات، پسند و ناپسند اور خود اعتمادی سب ان کی ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف سوال جواب کے رشتے سے آگے بڑھ کر، تعلق پیدا کریں۔"