جادوپور یونیورسٹی میں اے بی وی پی اور بائیں بازو کے طلبہ گروپوں میں جھڑپ، کئی طلباء اسپتال منتقل
جادو پور یونیورسٹی میں گروہی تصادم کے بعد صورت حال کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔
Published : August 20, 2026 at 12:03 PM IST
کولکاتا: بدھ کی رات جادھو پور یونیورسٹی میں جنرل باڈی (جی بی) کی میٹنگ کے دوران کشیدگی عروج پر تھی۔ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی کے ارکان اور بائیں بازو کی طلبہ تنظیم - فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین سے وابستہ طلبہ کے درمیان زبانی تکرار ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائی میں بدل گئی۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ دونوں طرف سے کئی طلباء زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کو اسپتال میں علاج کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا اس بارے میں متضاد بیانات ہیں۔ اے بی وی پی کا دعویٰ ہے کہ جنرل باڈی کی میٹنگ کے دوران اس کے کچھ ارکان کو گھیر لیا گیا اور ان سے ہاتھا پائی کی گئی۔
دوسری طرف فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین نے الزام لگایا ہے کہ اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ میٹنگ میں پہنچے، اشتعال انگیز ریمارکس سے ماحول کو بھڑکا دیا، اور پھر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ زخمی ہونے والے اے بی وی پی کے ایک طالب علم ارنب داس نے کہا، "آج بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کی طرف سے بلائی گئی جنرل باڈی میٹنگ میں، انہوں نے کسی بھی حکومتی ہدایات کی تعمیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔"
"مزید برآں، ہمارے ہائیر ایجوکیشن منسٹر نے کہا ہے کہ کالج کیمپس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ یونین روم میں نعرے نہیں لگنے چاہئیں کیونکہ یونین کے الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ اچانک مجھے دھکا دیا گیا، اور میرا چشمہ گر گیا۔ جب سینئرز مجھے بچانے آئے تو وہ بھی زخمی ہو گئے۔"
ارنب نے مزید کہا کہ جب کہ ابتدائی طور پر تقریباً 70-80 لوگ جمع ہوئے تھے، جب اصل جھگڑا شروع ہوا تو صرف 20 کے قریب موجود تھے۔ اے بی وی پی کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ حملہ آوروں کی شناخت کر لی ہے۔ تنظیم نے جائے وقوعہ پر باہر کے لوگوں کی موجودگی اور سی سی ٹی وی کوریج کی کمی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔
دوسری جانب فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین کے رکن ویدک نے کہا کہ "ہم ایک تنظیمی میٹنگ کر رہے تھے، یہ میٹنگ یونیورسٹی کی طلبہ تنظیم کے بینک اکاؤنٹ کے انتظام کے لیے مجاز دستخط کنندگان کو نامزد کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ طلبہ کا ایک مخصوص گروپ اشتعال انگیز ریمارکس دے رہا تھا۔ اس وقت صورتحال بڑھ گئی، اور ہاتھا پائی شروع ہوگئی۔"
ویدک نے الزام لگایا کہ ان کے کچھ طالب علموں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بانس کی لاٹھیوں اور درختوں کی شاخوں کا استعمال کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین نے مزید الزام لگایا کہ کئی افراد کو کیمپس سے باہر گھسیٹ کر مارا پیٹا گیا۔
جنرل باڈی اجلاس کے پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اے بی وی پی نے کہا کہ ’’یونیورسٹی میں طلبہ یونین کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو جنرل باڈی کی میٹنگ کیسے بلائی گئی؟‘‘ اس کے جواب میں فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین نے کہا، "صرف اس لیے کہ انتخابات نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلبہ تنظیموں کی سرگرمیاں مکمل طور پر رک جائیں، یہ اجلاس ایسے تنظیمی اور انتظامی کاموں کو آسان بنانے کے لیے بلایا گیا تھا۔"
واقعہ کی رات ہی بی جے پی ایم ایل اے سربری چکرورتی جائے وقوعہ پر پہنچے اور بائیں بازو کی طلبہ تنظیم کے خلاف بات کی۔ جنرل باڈی میٹنگ کی صداقت پر سوال اٹھانے کے علاوہ، انہوں نے الزام لگایا کہ جاداو پور یونیورسٹی میں ملک مخالف نعرے لگائے گئے اور نکسل ماؤنواز سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
سربری چکرورتی نے کہا، "وہاں کوئی یونین نہیں ہے۔ پھر بھی جنرل باڈی کی میٹنگ کیسے بلائی گئی؟ کس نے بلائی؟ میں سرجن بھٹاچاریہ سے پوچھ رہا ہوں کہ جنرل باڈی کی میٹنگ کس نے بلائی؟" یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یونیورسٹی میں ملک مخالف نعرے لگائے گئے، انہوں نے کہا، "کیا آپ جادوپور کو نکسلیوں، ملک دشمن طاقتوں اور ماؤنوازوں سے بھرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا-
سربری نے کچھ ملزمان کے نام بھی عام کیے اور ان سے پولیس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، "اگر وہ ایک گھنٹے کے اندر جادھو پور پولیس اسٹیشن میں خودسپردگی نہیں کرتے ہیں، تو میں انہیں وہاں سے کھینچ کر لاؤں گی جہاں وہ چھپے ہوں گے۔" اس کے بعد بی جے پی کے مقامی کارکنوں اور اے بی وی پی کے ارکان نے رات کو جادھو پور پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا۔
بائیں بازو کی طلبہ تنظیمیں سربری کے الزامات یا اے بی وی پی کے موقف سے متفق نہیں ہیں۔ ایس ایف آئی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو پور یونیورسٹی میں ایس ایف آئی کے شوبھادیپ بندیو اپادھیائے نے کہا، "آج کی جنرل باڈی میٹنگ میں SFI کا کوئی طالب علم موجود نہیں تھا۔ اس میٹنگ کا اہتمام فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس یونین نے کیا تھا، اور اے ایف ایس یو اور ڈی ایس ایف کے نمائندوں نے بھی شرکت کی تھی۔
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جنرل باڈی میٹنگ میں ملک مخالف نعرے لگانے کے الزامات کے تعلق سے شوبھادیپ نے اے بی وی پی کو یونیورسٹی انتظامیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اگر کسی نے ملک مخالف نعرے لگائے ہیں تو میں اے بی وی پی سے کہوں گا کہ وہ محض شکایت درج کرنے کے بجائے وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ کو پورے معاملے کی اطلاع دیں۔ وہ خود کارروائی کیوں کریں؟ یہ یونیورسٹی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرے اور ضروری اقدامات کرے۔