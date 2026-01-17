جالنہ میونسپل الیکشن: دو گروپوں میں تصادم، لاٹھیوں سے مار پیٹ میں دس سے پندرہ شہری زخمی
جالنہ میونسپل الیکشن کے نتائج کے بعد جالنہ میں دو گروپوں میں تصادم ہوا۔ لاٹھیوں کے وار سے 10 سے 15 شہری زخمی ہو گئے۔
Published : January 17, 2026 at 11:02 AM IST
جالنہ، مہاراشٹر: میونسپل الیکشن 2026 کے نتائج کے بعد دو گروپوں کے درمیان لاٹھیوں سے مار پیٹ کی گئی۔ یہ جھڑپ کانگریس کے سید رحیم اور شیوسینا کے شیخ جاوید کے حامیوں کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ واقعہ وارڈ نمبر 10 میں پیش آیا ہے۔ اس مار پیٹ میں 10 سے 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کیا۔ جو تصادم ہوا اس میں چار سے پانچ افراد کے سر ٹوٹ گئے اور ایک دو افراد کے ہاتھوں پر ہتھیاروں کے وار کئے گئے۔ جس کے باعث دونوں گروپوں کے 10 سے 15 افراد زخمی ہوگئے۔ زخمی اس وقت ڈسٹرکٹ جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تصادم کے دوران پتھراؤ بھی کیا گیا۔ تاہم پولیس انسپکٹر سیبلے نے بتایا کہ پولیس کی بروقت مداخلت کے بعد صورتحال پر قابو پالیا گیا۔