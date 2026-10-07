راہل گاندھی کے بعد، سی جے پی نے دہلی کے بیلا اسٹیٹ کا دورہ کیا، یہاں 'ایس آئی آر' میں 909 میں سے 908 ووٹروں کے نام ہوئے ہیں خارج
ای ٹی وی بھارت وہ پہلا ادارہ تھا جس نے بیلا اسٹیٹ میں ووٹرز کے نام بڑے پیمانے پرخارج کیے جانے کی خبر دی تھی۔
Published : October 7, 2026 at 2:56 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے بیلا اسٹیٹ علاقے میں ووٹرز کے نام مبینہ طور پر خارج کیے جانے کا تنازعہ دوبارہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ سی جے پی کے شریک کنوینر اور ترجمان سورو داس نے الزام لگایا کہ قومی دارالحکومت میں 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کے دوران، اس بستی کے 909 میں سے 908 ووٹرز کے نام انتخابی فہرست سے ہٹا دیے گئے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، داس نے دہلی کے چاندنی چوک حلقے میں واقع بیلا اسٹیٹ بستی کی ایک ویڈیو شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ ایس آئی آر کے عمل کے بعد انتخابی فہرست میں صرف ایک ووٹر باقی رہ گیا۔
🚨#WATCH: See how Gyanesh Kumar’s Election Commission ensured that only ONE out of 909 persons in this Delhi settlement survive the SIR. This is the Bela Estate settlement in Delhi’s Chandni Chowk constituency where 908 out of 909 voters have been deleted during the SIR in Delhi. This is only a small sample of what Gyanu has actually done NATIONWIDE, against the people of India, all in the service of ONE political party. 13+ crore voters have been deleted from the voters list across India. 98 crore eligible voters existed in 2024. The biggest disenfranchisement exercise in the world, under Gyanu, at the behest of Modi and Shah! Now these people and the young generation will ensure Gyanu’s accountability starting October 10th. @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) October 7, 2026
سی جے پی رہنما نے مزید کہا کہ بیلا اسٹیٹ کا معاملہ ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات کی محض ایک "چھوٹی سی جھلک" ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی آر کے عمل کے دوران ووٹر فہرستوں سے 13 کروڑ سے زائد نام ہٹائے گئے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر بی جے پی اور نریندر مودی حکومت کے اشارے پر کام کرنے کا الزام عائد کیا۔
داس نے لکھا، "دیکھیں کہ کس طرح گیانیش کمار کے الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ دہلی کی اس بستی میں ایس آئی آر کے بعد 909 میں سے صرف ایک شخص فہرست میں باقی رہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ اس کام کی محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو گیانو (گیانیش کمار) نے درحقیقت پورے ملک میں ہندوستان کے عوام کے خلاف کیا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔"
داس نے الزام لگایا، "پورے ہندوستان میں انتخابی فہرستوں سے 13 کروڑ سے زائد ووٹرز کے نام ہٹا دیے گئے ہیں۔ 2024 میں 98 کروڑ اہل ووٹرز تھے۔ گیانو کی نگرانی میں اور مودی اور شاہ کے اشارے پر، دنیا کی سب سے بڑی 'حقِ رائے دہی سے محرومی' کی کارروائی انجام دی گئی ہے!"
انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اور نوجوان نسل اب 10 اکتوبر سے گیانیش کمار کا احتساب کرے گی۔
اس مقصد کے لیے، سی جے پی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت وہ پہلا ادارہ تھا جس نے بیلا اسٹیٹ کے علاقے میں ووٹرز کے نام بڑے پیمانے پر خارج کیے جانے کی خبر دی تھی۔ داس کا تازہ ترین الزام ای ٹی وی بھارت کی اس رپورٹ کے تناظر میں سامنے آیا ہے جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ بیلا اسٹیٹ کے علاقے میں واقع ایک پولنگ اسٹیشن پر، ایک ووٹر کے علاوہ باقی تمام ووٹرز کے نام فہرست سے ہٹا دیے گئے۔ اپنی 9 ستمبر کی رپورٹ میں، ای ٹی وی بھارت نے نشاندہی کی تھی کہ چاندنی چوک حلقے کے ایک پولنگ اسٹیشن پر، جہاں پہلے 729 ووٹرز تھے اب ووٹرز کی مسودہ فہرست (ڈرافٹ رول) میں صرف ایک ووٹر باقی رہ گیا ہے۔
جب یہ معاملہ کانگریس کے سینئر رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے علم میں آیا، تو انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ووٹرز کے نام خارج کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔
گاندھی نے نشاندہی کی کہ جن افراد کے نام ہٹائے گئے تھے وہ برسوں سے اس علاقے میں رہ رہے تھے اور انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور 2025 کے دہلی اسمبلی انتخابات میں ووٹ بھی دیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ 2023 میں ان کے مکانات مسمار کر دیے گئے تھے، لیکن بہت سے رہائشی اب بھی اسی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔
ان الزامات کے درمیان، دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے وضاحت کی کہ زیر بحث فہرست ووٹرز کی حتمی فہرست نہیں بلکہ مسودہ فہرست تھی۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد کے نام فہرست میں شامل نہیں ہو سکے، وہ 'فارم 6' کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نام شامل کروانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلی بار ووٹ دینے والے وہ افراد جو یکم اکتوبر 2026 تک 18 سال کے ہو جائیں گے، وہ بھی نام شامل کروانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
حکام نے مزید بتایا کہ جن سینکڑوں ووٹرز کے نام خارج کیے گئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے دوبارہ شمولیت کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ 30 ستمبر تک، ان ووٹرز میں سے تقریباً 475 افراد نے ووٹرز کی حتمی فہرست میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی تھیں۔
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