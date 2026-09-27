آسام میں ’کوکروچ جنتا پارٹی‘ کے رہنما اشوتوش رنکا سمیت کئی افراد زیرحراست
گوہاٹی میں سی جے پی کے پہلے ’والنٹیئر میٹ اَپ‘ سے قبل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔
Published : September 27, 2026 at 4:43 PM IST
گوہاٹی : آسام پولیس نے گوہاٹی میں کوکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے پہلے ’’والنٹیئر میٹ اَپ‘‘ سے قبل پارٹی رہنما اشوتوش رنکا اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے پروگرام کے مقام پر بیریکیڈنگ کردی اور وہاں موجود رضاکاروں کو بھی علاقے سے باہر جانے پر مجبور کیا۔ سی جے پی نے پولیس کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ’’غیر جمہوری‘‘ قرار دیا اور آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما پر الزام عائد کیا کہ وہ لوگوں کو ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھانے سے روکنے کی کوشش کررہے ہیں۔
تاہم حراست میں لیے گئے رہنماؤں، کارکنوں اور رضاکاروں کی صحیح تعداد کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ سی جے پی کا یہ پروگرام آسام شری پرشورام سیوا سدن میں منعقد ہونا تھا، جہاں آسام اور شمال مشرقی خطے کے مختلف حصوں سے سینکڑوں رضاکاروں کی شرکت متوقع تھی۔ تاہم پروگرام کے منتظمین کے مطابق مقام کے انتظامیہ نے اچانک اجازت واپس لے لی، جس کے بعد پروگرام کو چودھری ٹیلا منتقل کردیا گیا۔
پارٹی نے الزام عائد کیا کہ مقام کے مالکان پر ریاستی انتظامیہ کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں پروگرام کا مقام تبدیل کرنا پڑا۔ حراست میں لیے جانے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی جے پی رہنما اشوتوش رنکا نے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ رنکا نے دعویٰ کیا کہ حکومت CJP کی جانب سے ریاست کے سرکاری اسکولوں کی صورتحال اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیے جانے سے خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر عوام نے آسام کے اسکولوں کی حقیقی صورتحال دیکھی تو اس کا علم پورے ملک کو ہوجائے گا۔
رنکا نے ریاست کے کازیرنگا علاقے میں عوام کے حقوق سے متعلق بھی سوالات اٹھائے اور الزام عائد کیا کہ زمین، جنگلات اور پانی سے متعلق وسائل کارپوریٹ اداروں کے حوالے کیے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی جے پی ریاست میں اسکولوں کی صورتحال، بنیادی ڈھانچے اور مبینہ طور پر انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب جیسے مسائل کو عوام کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سی جے پی کے ارکان کو حراست میں لینے کے بعد کہلی پارہ میں واقع 10ویں پولیس بٹالین لے جایا گیا۔
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آسام پولیس کی جانب سے اس کارروائی کے بارے میں باضابطہ بیان سامنے آنے کے بعد ہی حراست کی وجوہات اور قانونی حیثیت کی مزید وضاحت ہوسکے گی۔ وہیں سی جے پی کے بانی ابھیجیت ڈپکے نے بھی پولیس کارروائی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آسام پولیس نے اشوتوش رنکا اور سی جے پی کی ٹیم کو حراست میں لے لیا ہے اور انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جایا جارہا ہے۔ ان کے مطابق اشوتوش رنکا اور پارٹی کے دیگر ارکان آسام میں ایک مختصر رضاکارانہ میٹ اَپ منعقد کرنے والے تھے۔