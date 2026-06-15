نیٹ پیپر لیک کیس: وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والی سی جے پی کی تحریک میں شدت، بنگلورو میں بھی احتجاجی مظاہرہ
اداکار پرکاش راج نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وہ اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں۔
Published : June 15, 2026 at 11:25 AM IST
بنگلورو: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والا ملک گیر پرامن احتجاج اتوار کو بنگلورو پہنچ گیا۔ مظاہرین بارش کے باوجود فریڈم پارک میں جمع ہوئے اور نیٹ (NEET) پیپر لیک ہونے اور سی بی ایس ای (CBSE) آن اسکرین مارکنگ سسٹم میں بے قاعدگیوں پر اپنا غصہ ظاہر کیا۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے زیر اہتمام اس احتجاج میں طلباء، شہریوں اور سرکردہ شخصیات نے شرکت کی، ادارہ جاتی جوابدہی کے فقدان اور تعلیم میں عدم مساوات پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سی جے پی (CJP) پارٹی کے اراکین نے کہا کہ ان کی تحریک کا نشانہ نہ صرف امتحان کی بے ضابطگیوں بلکہ ملک پر حکمرانی کرنے والی بڑی فاشسٹ اور منووادی طاقتیں بھی ہیں۔
طلباء کے مستقبل کے بارے میں گہری مایوسی کی عکاسی
یہ احتجاج ہندوستانی طلباء کے مستقبل کے بارے میں گہری مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔ حصہ لینے والوں میں راہل دیالو بھی تھا، جو اپنی دس سالہ بیٹی کے ساتھ مستقبل کی امیدوں کو بچانے کے لیے میسور سے آیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بارش کے باوجود فریڈم پارک میں جمع ہوئے اور نیٹ (NEET) پیپر لیک ہونے اور امتحانات میں 98 فیصد نمبر حاصل کرنے کے باوجود، ان کی بھانجی نیٹ (NEET) پیپر لیک کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کی وجہ سے ایم بی بی ایس (MBBS) کی سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔
اداکار پرکاش راج نے وزیر اعظم سے سوال کیا
احتجاجی مظاہرے میں کارکنوں اور سرکردہ شخصیات نے سیاسی قیادت کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اداکار پرکاش راج نے وزیر اعظم سے براہ راست سوال کیا۔ راج نے کہا، "ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ انہوں نے پوری سیاسیات کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ سیاست کیسے کام کرتی ہے، اساتذہ کیسے کام کرتے ہیں اور پیپر کیسے لیک ہوتے ہیں، تو آپ کیوں خاموش ہیں، تعلیم یافتہ وزیر اعظم؟"
سونم وانگچک کا ناقص تعلیمی نظام کو چیلنج
پرکاش راج نے موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی تعریف کی، جنہوں نے پہلے حیدرآباد کے دھرنا چوک پر اسی طرح کے سی جے پی (CJP) کے احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ پرکاش راج نے مزید کہا، "میرا ایک خواب اور ایک خواہش تھی۔ کاش سونم وانگچک ہماری وزیر تعلیم ہوتی۔" سرگرم کارکن سونم وانگچک نے ناقص تعلیمی نظام کو چیلنج کیا۔
وزیر کو ان کے جیسا ہونا چاہیے، لیکن ان جیسا نہیں: وانگچک
ہجوم کے نعروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ یہ کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کارکن سونم وانگچک نے واضح کیا کہ وزیر کو ان کے جیسا ہونا چاہیے، لیکن ان جیسا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف اور صرف ناقص تعلیمی نظام کو چیلنج کرنے کے مقصد میں شامل ہوئے ہیں۔
"ہندوستان اب جمہوریت نہیں رہا، یہ ایک آمریت بن گیا"
عوامی آزادی کی حالت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وانگچک نے کہا، "اگر لوگوں کو خوف میں رہنا ہے تو انہیں چین میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم ٹرینیں تیز ہوتیں۔" بعد ازاں انہوں نے حکومت سے ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ وانگچک نے مزید کہا، "براہ کرم اعلان کریں کہ ہندوستان اب جمہوریت نہیں رہا، یہ ایک آمریت بن گیا ہے۔"
سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف انڈیا سمیت ہر ایک کو چیلنج
سی جے پی (CJP) کے ترجمان سورو داس نے تحریک کو بانی ابھیجیت دیپکے کے ایک ٹویٹ سے منسوب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی اب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف انڈیا سمیت ہر ایک کو چیلنج کر رہی ہے، جو پہلے انہیں کاکروچ کہتے تھے۔ ابھیجیت دیپکے نے لوگوں سے پیپر لیک کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی۔
"ہمیں کاکروچ کہا جاتا ہے"
بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے، ابھیجیت دیپکے نے اختلاف کرنے والوں کے خلاف استعمال کیے جانے والے لیبلوں پر تنقید کی۔ دیپکے نے کہا، "جب ہم اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اس ٹوٹے ہوئے نظام کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں کاکروچ کہا جاتا ہے،" دیپکے نے کہا۔
ہندو مسلم بیانیہ کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کرنے کا کوشش
انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جو طلباء اپنی جان بچا سکتے تھے وہ پیپر لیک ہونے کی وجہ سے اپنی جان لینے پر مجبور ہوئے۔ دیپکے نے ہندو مسلم بیانیہ کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے سیاسی نظام پر بھی تنقید کی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہندوستانی ہیں۔ انہوں نے بھیڑ پر زور دیا کہ وہ گرفتاری کے خوف کے بغیر بات کریں۔ دیپکے نے کہا، "اب ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو ہم جائیں گے، لیکن ہم آزادی کے لیے جائیں گے۔ میں جیل جانے والا پہلا شخص ہوں گا۔"