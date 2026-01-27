جیسلمیر میں جاسوسی کے الزام میں ای-متر آپریٹر گرفتار
سی آئی ڈی نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں ملزم کو جے پور لانے کے بعد پوچھ گچھ میں مصروف ہیں۔
Published : January 27, 2026 at 2:07 PM IST
جے پور: سی آئی ڈی انٹیلی جنس کا راجستھان کے سرحدی علاقوں میں پھیلے پاکستان کے جاسوسی نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گذشتہ سال آٹھ افراد کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ایک بڑی کارروائی میں سی آئی ڈی انٹیلی جنس نے جیسلمیر کے سرحدی علاقے سے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سی آئی ڈی انٹیلی جنس نے 25 جنوری کو جیسلمیر ضلع کے نہڈان گاؤں میں چھاپہ مارا اور ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ جیسلمیر میں ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد اب اسے جے پور لایا گیا ہے، جہاں خفیہ ایجنسیوں کی ٹیمیں اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ اس کے موبائل فون کی جانچ سے جاسوسی سے متعلق کئی اہم راز کھلنے کا امکان ہے۔
مشتبہ شخص ای-متر آپریٹر
مشتبہ شخص سرحدی علاقے میں ای-متر کا ایک مرکز چلاتا ہے۔ واضح رہے کہ ای-متر راجستھان حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ایک ایسی پہل ہے جس کے ذریعہ شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے مختلف سرکاری اور نجی شعبے کی اسکیمیں فراہم کی جاتی ہیں۔ سی آئی ڈی انٹیلی جنس کو شبہ ہے کہ مشتبہ ای متر آپریٹر نے سرحدی علاقے سے متعلق اسٹریٹجک اہمیت کی خفیہ جانکاری پاکستانی انٹیلی جنس ایجنسی کے ہینڈلرز کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیں۔ ابتدائی طور پر جانکاری کے بدلے میں رقم کے تبادلے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد مشتبہ شخص کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کیا جائے گا۔
موبائل فون کی چھان بین سے راز فاش
سی آئی ڈی انٹیلی جنس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور اس کے موبائل فون کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے سٹریٹجک اہمیت کی خفیہ معلومات شیئر کرنے کے بدلے کتنی رقم وصول کی تھی۔ موبائل فون کی جانچ سے جاسوسی کے نیٹ ورک سے متعلق کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھنے کا بھی امکان ہے۔
سال 2025 میں آٹھ جاسوس گرفتار
سال 2025 میں سی آئی ڈی انٹیلی جنس نے جاسوسی کے الزام میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان پر آپریشن سندور سے پہلے، آپریشن کے دوران اور بعد میں پاکستان کے ساتھ خفیہ جانکاری شیئر کرنے کا الزام ہے۔
