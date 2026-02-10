اجمیر میں کرسچن گنج کا نام بدل کر کرشن گنج کر دیا گیا
نام کی تبدیلی کے بعد نیا نام "کرشنا گنج" پولیس ریکارڈ، سائن بورڈز، سرکاری دستاویزات اور تمام سرکاری مواصلات میں لکھا جائے گا۔
Published : February 10, 2026 at 11:27 AM IST
اجمیر: کرسچن گنج پولیس اسٹیشن اور کرسچن گنج چوکی اب 'کرشن گنج' کے نام سے جانی جائے گی۔ راجستھان کے ہوم ڈیپارٹمنٹ نے اسمبلی اسپیکر واسودیو دیونانی کی ہدایت پر نام کی تبدیلی کا حکم جاری کیا۔ مقامی باشندوں کے مبینہ مطالبات کا حوالہ دیتے ہوئے دیونانی نے محکمہ پولیس کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ دیونانی نے کہا کہ یہ اقدام 'سناتنی ثقافت' کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس سے پہلے اجمیر میں غلامانہ ذہنیت کی علامت والے نام تبدیل کیے گئے تھے۔ یہ حکم محکمہ داخلہ کے انسپکٹر جنرل دیپک کمار کی ہدایات پر جاری کیا گیا ہے۔
'ماضی میں بھی غلامی کی علامات کے نام تبدیل کیے گئے'
اسمبلی کے اسپیکر واسودیو دیونانی نے کہا کہ 'یہ اقدام شہر کی تاریخ اور اس میں تعاون کرنے والی شخصیات کے اعزاز کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور یہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اس سے شہر کی شناخت اس کی عظیم شخصیات اور تاریخی خدمات سے مزید مضبوطی سے جڑ سکتے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں غلامی کی علامت فوئے ساگر کا نام ورون ساگر اور کنگ ایڈورڈ میموریل کا نام بدل کر مہارشی دیانند وشواشانتی گرہ رکھ دیا گیا۔
ہوٹل خادم کا نام بھی بدل کر ہوٹل اجےمیرو رکھ دیا گیا۔ اسی طرح ایلیویٹڈ روڈ کا نام بدل کر 'رام سیتو' کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ علاقے مکینوں کے دیرینہ مطالبے کے جواب میں کیا گیا۔ اسمبلی اسپیکر واسودیو دیونانی نے متعلقہ محکموں سے مشاورت کے بعد ضروری کارروائی کی ہدایت دی۔ چنانچہ محکمہ داخلہ نے نام کی تبدیلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
'کرشن نام سناتن ثقافت کی علامت'
واسودیو دیونانی نے کہا کہ نیا نام 'کرشن' خطے کی ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ یہ عوامی جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ''کرشن نام بھارت کی سناتن ثقافت، آستھا، محبت، اخلاقیات اور قوم کی روح کی علامت ہے۔ یہ نام خطے کو ایک نئی شناخت دے گا'' انہوں نے کہا۔
نام کی تبدیلی کے بعد، نیا نام، کرشنا گنج، پولیس ریکارڈ، سائن بورڈ، سرکاری دستاویزات، اور تمام سرکاری مواصلات میں دکھایا جائے گا۔ کرشنا گنج پولیس اسٹیشن حلقے میں تقریباً 150,000 لوگوں رہتے ہیں اور کئی کلومیٹر کے وسیع علاقے پر محیط ہے۔
