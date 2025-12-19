ETV Bharat / state

بیوی نے کلہاڑی سے شوہر کا کر دیا سر قلم، ڈر سے کنویں میں کودی، لوگوں نے مرنے سے بچالیا

راوت بھٹا، راجستھان سے سنسنی خیز خبر ہے۔ ایک خاتون نے اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا۔ پوری کہانی جانیں۔

chittorgarh murder case crime in rawatbhata wife killed husband Urdu News
پولیس ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی (ETV Bharat Rawatbhata)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 3:35 PM IST

چتور گڑھ، راجستھان: ضلع کے راوت بھاٹہ تھانہ علاقے میں جمعہ کو ایک خاتون نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ اس نے کلہاڑی سے اس کا سر کاٹ دیا۔ بعد میں، اس نے خودکشی کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی، لیکن لوگوں نے اسے بچایا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی راوت بھاٹہ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی چھان بین کی۔ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے شوہر کی لاش کو راوت بھاٹہ اسپتال لے جایا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔

راوت بھاٹہ پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ شنکر لال مینا نے بتایا کہ جمعہ کو تھاملاو گاؤں میں قتل کی اطلاع ملی تھی، جو تھانے کے علاقے میں آتا ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے بعد میں خود بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس اطلاع کے بعد راوت بھاٹہ تھانہ پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے تفتیش کی اور پتہ چلا کہ گاؤں کے رہنے والے موہن گرجر کو اس کی بیوی لاڈ بائی نے قتل کیا ہے۔

کنویں میں رسی ڈال کر اسے باہر نکالا

لڈ بائی نے کلہاڑی سے اپنے شوہر کی گردن پر وار کر کے گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد لاڈ بائی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن لوگوں نے اس کو کنویں سے نکال کر اس کی جان بچائی۔ جب لوگوں کو اس کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے کنویں میں رسی ڈال کر اسے باہر نکالا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ متوفی کی لاش کو راوت بھاٹہ اسپتال کے مردہ خانہ میں رکھا گیا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو کیوں قتل کیا اس بارے میں تفتیش جاری ہے۔

بیوی پتھر پکڑے کنویں میں کھڑی تھی

لوگوں کو معلوم ہوا کہ لاڈ بائی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے۔ جب گاؤں والوں نے کنویں میں جھانکا تو دیکھا کہ لاڈ بائی ایک پتھر پکڑے کھڑی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی فلم بندی بھی کی۔ بعد میں لوگوں نے اسے باہر نکالنے کے لیے رسی کا استعمال کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔ کنویں میں چٹان پکڑے ہوئے خاتون کا ویڈیو گاؤں والوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔

