چتردرگا کے مروگھ مٹھ کے پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو پہلے پاکسو کیس میں بری

دو نابالغ لڑکیوں کی شکایت کی بنیاد پر پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے گرفتار کیا گیا تھا۔

چتردرگا کے مروگھ مٹھ کے پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو پہلے پاکسو کیس میں بری (File photo of Chitradurga Murugha Mutt Seer (ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
چتردرگا: چتردرگا کے مروگھ مٹھ کے پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل اوفینس ایکٹ (پاکسو) کے تحت دائر ایک مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز خصوصی عدالت کے جج گنگادھرپا حدپد نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ شیومورتی مروگھا شرنارو کے خلاف مقدمے میں الزامات ثابت کرنے کے لیے ثبوت ناکافی ہیں۔ 18 نومبر کو حتمی دلائل سنے گئے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔

واضح رہے کہ پجاری شیومورتی کے خلاف یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں انہیں بریت ملی ہے جبکہ ایک اور مقدمہ ابھی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔

یہ مقدمہ 26 اگست 2022 کو اُس وقت درج ہوا تھا جب مٹھ سے وابستہ دو کم عمر لڑکیوں نے پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو سمیت پانچ افراد کے خلاف شکایت کی تھی۔ کیس بعد میں چتردرگا رورل پولیس کے حوالے کیا گیا اور پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو کو یکم ستمبر 2022 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عدالت میں گواہوں، اہلکاروں اور شکایت گزاروں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔

ہلی کنٹے جتیندر، جو کہ پجاری کے قریبی ساتھی کے طور پر جانے جاتے ہیں، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ’’ہمیں ہمیشہ پجاری شیومورتی مروگھا شرنارو پر پورا بھروسہ تھا۔ جب کوئی الزام لگاتا ہے تو، ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے‘‘۔ انہوں نے کہا کہ ’’فیصلہ کے بعد شیومورتی مروگھا شرنارو پر ہمارا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ وہ گنگا کی طرح پاک ہے۔‘‘

