بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ نتیش کمار سے ملاقات کے بعد چراغ پاسوان نے دیا بڑا بیان

نتیش کمار نے اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ JDU نے 85 سیٹیں جیتیں۔ اس طرح چراغ پاسوان ان سے ملنے پہنچے۔

chirag paswan meets nitish kumar after bihar election results 2025 in patna Urdu News
چراغ پاسوان کی نتیش کمار سے ملاقات (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 1:41 PM IST

4 Min Read
پٹنہ، بہار: نتیش کمار کی پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جے ڈی یو نے 85 سیٹیں جیتیں۔ چنانچہ قائدین نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایل جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کرنے گئے۔ چراغ پاسوان نے بہار کے اگلے وزیر اعلیٰ کے سوال کا مبہم جواب دیا۔

بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟

بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد نتیش کمار ریاستی سیاست میں ایک قطبی ستارے کے طور پر ابھرے ہیں۔ چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر قائدین کی نقل و حرکت کے درمیان غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیش اپنے بااعتماد لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تاہم بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اس پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔

چراغ نے نتیش سے ملاقات کی

سنیچر کی صبح چراغ پاسوان بھی نتیش کمار سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ گئے۔ میٹنگ کے بعد چراغ پاسوان نے کہا، "میں سی ایم کو مبارکباد دینے گیا تھا۔ سی ایم نے ہمارے امیدواروں کی حمایت کی، تو ہم نے بھی الولی میں جے ڈی یو امیدوار کی حمایت کی۔" جب چراغ سے اگلے سی ایم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس میں ہر چیز پر تفصیل سے بات کریں گے۔

"این ڈی اے نے نتیش کمار کی قیادت میں ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، اس لیے ایل جے پی (رام ولاس) کا یہ وفد انہیں مبارکباد دینے اور نیک خواہشات کے لیے آیا۔ جو لوگ ایل جے پی (رام ولاس) اور جے ڈی یو کے درمیان انتشار پھیلا رہے تھے وہ محض جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے اور غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمام جماعتوں کی حمایت کے بغیر یہ تاریخی فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔":– چراغ پاسوان، مرکزی وزیر

شیام راجک اور سنتوش سمن نے بھی ملاقات کی

جے ڈی یو لیڈر شیام راجک وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے اور کہا کہ یہ بہار کے لوگوں کی جیت ہے۔ عوام نے ہمارے لیڈر نتیش کمار اور این ڈی اے پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کے کام کی بنیاد پر انہیں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بننے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اس دوران بہار کے وزیر اور ہندوستانی عوام مورچہ (ہام، سیکولر) کے قومی صدر سنتوش کمار سمن نے بھی نتیش سے ملاقات کی۔

این ڈی اے کی جیت

واضح رہے کہ این ڈی اے نے بہار اسمبلی انتخابات میں 202 سیٹیں جیت لی ہیں۔ بی جے پی نے 89 سیٹیں جیتی ہیں، جے ڈی یو نے 85 سیٹیں جیتی ہیں، چراغ کی ایل جے پی نے 19 سیٹیں جیتی ہیں، مانجھی کی ایچ اے ایم نے 5 سیٹیں اور اوپیندر کشواہا کی آر ایل ایم نے 4 سیٹیں جیتی ہیں۔

