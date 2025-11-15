بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ نتیش کمار سے ملاقات کے بعد چراغ پاسوان نے دیا بڑا بیان
نتیش کمار نے اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ JDU نے 85 سیٹیں جیتیں۔ اس طرح چراغ پاسوان ان سے ملنے پہنچے۔
Published : November 15, 2025 at 1:41 PM IST
پٹنہ، بہار: نتیش کمار کی پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جے ڈی یو نے 85 سیٹیں جیتیں۔ چنانچہ قائدین نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایل جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کرنے گئے۔ چراغ پاسوان نے بہار کے اگلے وزیر اعلیٰ کے سوال کا مبہم جواب دیا۔
بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟
بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد نتیش کمار ریاستی سیاست میں ایک قطبی ستارے کے طور پر ابھرے ہیں۔ چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر قائدین کی نقل و حرکت کے درمیان غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیش اپنے بااعتماد لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تاہم بہار کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اس پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें NDA के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।@NitishKumar pic.twitter.com/EuHJFQNHXm— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) November 15, 2025
چراغ نے نتیش سے ملاقات کی
سنیچر کی صبح چراغ پاسوان بھی نتیش کمار سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ گئے۔ میٹنگ کے بعد چراغ پاسوان نے کہا، "میں سی ایم کو مبارکباد دینے گیا تھا۔ سی ایم نے ہمارے امیدواروں کی حمایت کی، تو ہم نے بھی الولی میں جے ڈی یو امیدوار کی حمایت کی۔" جب چراغ سے اگلے سی ایم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس میں ہر چیز پر تفصیل سے بات کریں گے۔
"این ڈی اے نے نتیش کمار کی قیادت میں ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، اس لیے ایل جے پی (رام ولاس) کا یہ وفد انہیں مبارکباد دینے اور نیک خواہشات کے لیے آیا۔ جو لوگ ایل جے پی (رام ولاس) اور جے ڈی یو کے درمیان انتشار پھیلا رہے تھے وہ محض جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے اور غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمام جماعتوں کی حمایت کے بغیر یہ تاریخی فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔":– چراغ پاسوان، مرکزی وزیر
شیام راجک اور سنتوش سمن نے بھی ملاقات کی
جے ڈی یو لیڈر شیام راجک وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے اور کہا کہ یہ بہار کے لوگوں کی جیت ہے۔ عوام نے ہمارے لیڈر نتیش کمار اور این ڈی اے پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کے کام کی بنیاد پر انہیں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بننے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اس دوران بہار کے وزیر اور ہندوستانی عوام مورچہ (ہام، سیکولر) کے قومی صدر سنتوش کمار سمن نے بھی نتیش سے ملاقات کی۔
این ڈی اے کی جیت
واضح رہے کہ این ڈی اے نے بہار اسمبلی انتخابات میں 202 سیٹیں جیت لی ہیں۔ بی جے پی نے 89 سیٹیں جیتی ہیں، جے ڈی یو نے 85 سیٹیں جیتی ہیں، چراغ کی ایل جے پی نے 19 سیٹیں جیتی ہیں، مانجھی کی ایچ اے ایم نے 5 سیٹیں اور اوپیندر کشواہا کی آر ایل ایم نے 4 سیٹیں جیتی ہیں۔