چراغ پاسوان نے بدلی حکمت عملی، نتیش کمار سمجھوتے کے موڈ میں نہیں!
این ڈی اے میں سیٹوں کی تقسیم پر کشیدگی، چراغ پاسوان نے 14 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ نتیش کمار مضبوط سیٹیں نہیں چھوڑیں گے۔
Published : October 16, 2025 at 10:50 AM IST
پٹنہ، بہار: ریاست بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوگئی ہیں۔ این ڈی اے میں پانچ حلقہ جماعتیں ہیں۔ تمام جماعتوں نے امیدواروں کا اعلان شروع کر دیا ہے اور کاغذات نامزدگی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ چراغ پاسوان کو لے کر این ڈی اے کے اندر کنفیوژن ہے۔ نتیش کمار کی طرف سے اعلان کردہ نشستوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں چراغ پاسوان کو اپنی نشست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
نمبروں کے حوالے سے اہم اعلان
این ڈی اے نے سیٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ایک ابتدائی اعلان کیا، جس میں ہر پارٹی کو ملنے والی سیٹوں کی تعداد بتائی گئی۔ اعلان کے مطابق بی جے پی اور جے ڈی یو کو 101 سیٹیں ملی ہیں۔ لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس پارٹی) کو 29 سیٹیں ملیں۔ جیتن رام مانجھی اور اپیندر کشواہا کو چھ سیٹیں ملی ہیں۔
BJP releases third list of 18 candidates for #BiharElections2025 pic.twitter.com/ADNRsMQdUx— ANI (@ANI) October 15, 2025
اب تک اعلان کردہ امیدوار
بی جے پی نے تین فہرستیں جاری کی ہیں۔ پارٹی نے 101 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ جنتا دل (متحدہ) نے بھی اپنی پہلی فہرست جاری کی ہے، جس میں 57 امیدواروں اور اسمبلی سیٹوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ جیتن رام مانجھی نے بھی چھ سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ اپیندر کشواہا نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے۔
چراغ پاسوان کے 14 امیدوار
چراغ پاسوان نے 14 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ چراغ پاسوان نے پارٹی کے ریاستی صدر راجو تیواری کو گووند گنج اسمبلی سیٹ کے لیے نشان دیا ہے۔ گووند گنج سیٹ بی جے پی کے پاس ہے اور وہاں سے سنیل منی تیواری ایم ایل اے ہیں۔
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
نتیش کمار اپنی مضبوط سیٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں
نتیش کمار نے اپنے ارادے واضح کر دیے ہیں اور وہ مضبوط سیٹ پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف جے ڈی یو نے میتھیانی سے امیدوار کھڑا کیا ہے۔ جے ڈی یو نے راج کمار سنگھ کو میدان میں اتارا ہے، جنہوں نے لوک جن شکتی پارٹی کے ٹکٹ پر 2020 کے انتخابات جیتے تھے۔ جے ڈی یو نے بھی رتنیش سدا کو سونبرسا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ نامزد کیا ہے۔ چراغ پاسوان نے راجگیر، الاولی، ایکما، موروا اور ہلسا سیٹوں پر بھی دعویٰ کیا تھا۔ جے ڈی یو نے ان سب کو برقرار رکھا ہے۔
بی جے پی نے چراغ کے لیے صرف گووند گنج چھوڑا
چراغ پاسوان نے بی جے پی کی کچھ سیٹوں پر اپنی نگاہیں جما رکھی تھیں، لیکن بی جے پی نے پارٹی کی طرف سے جاری کی گئی فہرست میں گووند گنج کے علاوہ تمام سیٹیں برقرار رکھی ہیں۔ چراغ پاسوان کی نظریں تارا پور، دانا پور، حیا گھاٹ، گیا، اروال، ہسوا اور لال گنج سیٹوں پر تھیں، لیکن بی جے پی نے تمام سیٹیں اپنے پاس رکھی اور ان سبھی کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر سمرت چودھری تارا پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پریم کمار گیا اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جب کہ بی جے پی نے داناپور اسمبلی سیٹ سے رام کرپال یادو کو میدان میں اتارا ہے۔
مخدوم پور اسمبلی سیٹ کے لیے کس کی بولی؟
راغ پاسوان کی جاری کردہ فہرست میں مخدوم پور اسمبلی سیٹ شامل ہے۔ جیتن رام مانجھی نے بھی مخدوم پور اسمبلی سیٹ پر دعویٰ کیا ہے۔ اب تک 14 سیٹوں کا اعلان کیا جا چکا ہے، چراغ پاسوان نے ابھی باقی 15 سیٹوں کا اعلان کرنا ہے۔
سنجے جھا کیا کہتے ہیں؟
جے ڈی یو کے ورکنگ صدر سنجے جھا نے کہا کہ حکومت اور پارٹی پر نتیش کمار کی کمان ہے۔ ہر فیصلہ نتیش کمار کی رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ نتیش کمار کی فطرت جمہوری اقدار کا احترام کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کرتا ہے۔
"نتیش کمار نے بہار اور پارٹی دونوں کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ نتیش کمار کی فطرت جمہوری ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں۔" - سنجے جھا، ایگزیکٹیو صدر، جے ڈی یو
نتیش کمار ایکشن موڈ میں
سینئر صحافی ارون پانڈے کا ماننا ہے کہ نتیش کمار ایکشن موڈ میں ہیں۔ وہ ہر فیصلہ کر رہے ہیں اور عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ اپنی نشستیں نہیں چھوڑیں گے۔ نتیش کمار اپنی شرائط پر سیاست کرتے ہیں۔ نتیش کمار نے جن سیٹوں کا اعلان کیا ہے وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہار کی سیاست میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکنے والے ہیں۔
"چراگ پاسوان تصادم کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن وہ جن سیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر کنفیوژن برقرار ہے۔ دریں اثناء نتیش کمار اس بار ایکشن موڈ میں ہیں۔" - ارون پانڈے، سینئر صحافی