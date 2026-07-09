گجرات: سورت میں 38 گھنٹوں میں 19 انچ بارش، نظام زندگی درہم برہم، اب تک 9 اموات
گجرات میں خاص طور پر سورت میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے سمیت کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔
Published : July 9, 2026 at 6:57 AM IST
سورت (گجرات): گجرات کے سورت شہر اور ضلع میں گزشتہ 38 گھنٹوں سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ اس دوران شہر میں اوسطاً 19 انچ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جب کہ دیہی علاقوں میں بھی 7.59 انچ سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔
#WATCH | Surat, Gujarat | NDRF carried out rescue operations in Bamroli as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city— ANI (@ANI) July 8, 2026
(Video Source: NDRF) pic.twitter.com/IXC3twUAcU
شہر کی موجودہ صورتحال
سورت شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اوسطاً 347 ملی میٹر (13.7 انچ) بارش ہوئی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث شہر کے 148 مقامات پر پانی بھر گیا ہے۔ انتظامیہ نکاسی آب کے نظام کی صفائی کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اب تک 3,416 لوگوں کو راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کے ایک حصے کے طور پر نکالا جا چکا ہے، جب کہ 3,862 کو قریبی کمیونٹی عمارتوں اور اسکولوں میں منتقل کر کے پناہ دی گئی ہے۔ تمام متاثرہ رہائشیوں میں مجموعی طور پر 9,565 فوڈ پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/kQ7OtEhEov— ANI (@ANI) July 8, 2026
دیہی صورتحال
سورت کے دیہی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اوسطاً 192.72 ملی میٹر (7.59 انچ) بارش ہوئی ہے۔ دیہی علاقوں میں 19 مقامات پر پانی جمع ہوگیا ہے اور انتظامیہ پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہی ہے۔
سورت ضلع کے مختلف تعلقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی
|تعلقہ
|بارش (ملی میٹر میں)
|اولپاڈ
|75
|منگرول
|68
|عمر پاڑہ
|177
|مانڈوی
|128
|کامریج
|381
|چوریاسی
|156
|پلسانہ
|439
|باردولی
|189
|مہووا
|421
|اریٹھ
|85
|امبیکا
|212
نوٹ: تمام اعداد و شمار 8 جولائی کی صبح 9:00 بجے کے ہیں۔
کامریج میں دیوار گر گئی
پانی کے شدید بہاؤ سے کامریج تعلقہ میں اتمیا ولا سوسائٹی کی دیوار گر گئی۔ سوسائٹی میں کھڑی دو کاریں، ایک ٹیمپو اور ایک موپیڈ پانی کے بہاؤ میں بہہ گئی۔ اس بارے میں سوسائٹی کے صدر راجیش بھائی گونڈالیہ نے بتایا کہ "کل (7 جولائی) دوپہر 2:30 بجے اچانک پانی کے بہنے سے 40 سیکنڈ میں 10 فٹ پانی کی دیوار ٹوٹ گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی۔" مکین اپنے طور پر سڑک بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/HQKAJneeYm— ANI (@ANI) July 8, 2026
جان و مال کا نقصان
اس موسلادھار بارش میں اب تک نو افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں بجلی کا کرنٹ لگنے، درخت گرنے اور ڈوبنے کے واقعات شامل ہیں۔ سورت شہر کی پانچ میں سے چار ندیاں بہہ رہی ہیں، جس سے نشیبی علاقے مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں۔ پودار مارکیٹ میں 250 دکانوں میں پانی داخل ہونے سے ٹیکسٹائل مارکیٹ کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے، تاجروں نے 200 کروڑ سے زیادہ کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔
#WATCH | Gujarat: NDRF carried out rescue operations in Surat as various parts of the city have been flooded after incessant rainfall continues in the city. pic.twitter.com/GF6CrywC3M— ANI (@ANI) July 8, 2026
انتظامی کارروائی
این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں بچاؤ کارروائیوں میں لگاتار مصروف ہیں، لیکن مقامی باشندوں کو اب بھی پینے کے پانی اور دودھ جیسی بنیادی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث اسکول اور کالج بند کردیے گئے ہیں جب کہ ٹریفک کے حلقوں میں لوگوں کے گھنٹوں پھنسے رہنے کے واقعات بھی سامنے آرہے ہیں۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے سورت میں تاجروں اور عام لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جب کہ انتظامیہ نے امدادی کاموں میں تیزی لائی ہے۔