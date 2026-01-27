بچوں کو ردّی پیپر پر مڈ ڈے میل کھلایا گیا، میہر کے سرکاری اسکول کے خلاف جانچ کے احکامات
میہر کے ایک سرکاری اسکول میں لاپرواہی: بچوں کو ردی پیپر پر دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا، جس سے انتظامیہ کا پردہ فاش ہوا۔
Published : January 27, 2026 at 2:36 PM IST
میہر: 26 جنوری کو، جب ملک نے 77 واں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا اور آئین میں درج مساوات اور وقار کے حقوق کا تذکرہ کیا، مدھیہ پردیش کے میہر کے ایک سرکاری اسکول سے ایک تصویر سامنے آئی جس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہ واقعہ میہر کے گورنمنٹ ہائی اسکول بھٹیگوا میں یوم جمہوریہ کے موقع پر بچوں کو فراہم کیے جانے والے خصوصی دوپہر کے کھانے سے متعلق ہے۔
قومی تہوار پر بچوں کی توہین
میہر میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے یوم جمہوریہ جیسے قومی تہواروں پر اسکولوں میں بچوں کو خصوصی کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم بھٹیگوا اسکول میں یہ دن بچوں کے لیے شرمندگی کا دن بن گیا۔ اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ یہاں بچوں کو پلیٹیں، پیالے یا پتوں کی پلیٹ تک فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے بجائے، انہیں پرانی، ضائع شدہ نوٹ بکوں اور کتابوں کے پھٹے ہوئے صفحات پر پوری اور حلوہ پیش کیا گیا۔
ویڈیو نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا
اس پورے واقعے کی ایک ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اسکول کے احاطے میں کئی بچے فرش پر بیٹھے ہیں، جن کے سامنے پھٹے ہوئے کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، جن پر کھانا رکھا گیا ہے، اور بچوں کو پوریاں اور حلوہ کھلایا جا رہا ہے۔ بہت سے کاغذات پر سیاہی اور تحریر واضح طور پر نظر آتی ہے، پھر بھی بچوں کو اسی ردی پیپر پر کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا۔
طلباء کی صحت سے کا خیال نہیں رکھا گیا
ماہرین کے مطابق پرنٹ یا لکھے ہوئے کاغذ پر کھانا کھانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمیکلز اور بھاری دھاتیں جیسے کاغذ اور سیاہی میں موجود سیسہ گرم کھانے کے ساتھ مل جاتا ہے اور جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ بچوں کے لیے خاص طور پر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جسم زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسکول انتظامیہ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہی جیسا کہ انکشاف ہوا ہے۔
حکومت کی مڈ ڈے میل اسکیم پر سنگین سوالات
سرکاری ریکارڈ کے مطابق، اسکولوں کو کھانا پکانے اور کھلانے کے لیے برتن فراہم کرنے اور صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت باقاعدگی سے بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ کیا اسکول میں برتن دستیاب نہیں تھے؟ اگر ایسا ہے تو ان کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟
ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ تعلیم نے ایکشن لے لیا
محکمہ تعلیم نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر (ڈی پی سی) وشنو ترپاٹھی نے کہا، "ویڈیو کی تحقیقات کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی آر سی کو جائے وقوعہ پر بھیج دیا گیا ہے اور پورے معاملے پر رپورٹ طلب کی گئی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔"
