بڑے مندر کے مہنت پر لیو ان ریلیشن شپ کا الزام، ایک بچی بھی ہوئی، ہائی کورٹ نے کہا کہ۔۔ مذہبی مقامات کو تو بخش دو
ہریدوار کے بڑے مندر کے مہنت پر ان کی بیوی نے الزام لگایا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا، "صورتحال واقعی سنگین ہے۔"
Published : February 20, 2026 at 12:20 PM IST
نینیتال: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے مندروں کے شہر ہریدوار میں چنڈی دیوی مندر کے چیف پجاری کے خلاف مجرمانہ الزامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت میں دائر مختلف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس راکیش تھپلیال نے کہا، "مندروں اور آشرموں کے انتظام سے وابستہ افراد کے خلاف مقدمات کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے۔ اس سے مذہبی ادارے کا وقار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔"
ہائی کورٹ نے کہا کہ مذہبی مقامات کو بخش دو: سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر مذہبی مقامات سے وابستہ اہلکاروں پر لیو ان ریلیشن شپ، گھریلو جھگڑے اور چھیڑ چھاڑ کے الزامات لگ رہے ہیں تو صورت حال واقعی سنگین ہے۔ عدالت نے کہا، "کم از کم، مندر، مساجد اور گوردواروں جیسے مذہبی مقامات کو ایسی سرگرمیوں سے پاک ہونا چاہیے۔"
مندروں اور آشرموں کے اچانک معائنہ کا حکم: نینی تال ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو مندروں اور آشرموں کے اچانک معائنہ کرنے کی بھی ہدایت دی تاکہ ان کے انتظامی نظام کی مناسب نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔
اتراکھنڈ کے ایک مشہور مندر سے متعلق معاملہ: یہ معاملہ ہریدوار میں چنڈی دیوی مندر کے پروہت مہنت کی بیوی کی طرف سے دائر شکایت سے متعلق ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر نے اسے 2021 میں ایک خاتون سے ملوایا۔ بعد میں مہنت نے اس خاتون کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے۔
مہنت کی بیوی کی شکایت: شکایت کے مطابق، بیوی کو مہنت کی تحریر کردہ ایک ڈائری ملی، جس میں اس خاتون کے نام پر ساڑھے پانچ لاکھ روپے فکسڈ ڈپازٹ (ایف ڈی) کرنے کا ذکر تھا۔ تحقیقات میں مبینہ طور پر انکشاف ہوا کہ دونوں کے درمیان جسمانی تعلقات تھے اور اس رشتے سے بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔
شکایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مئی 2025 میں مہنت کو پنجاب پولیس نے چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔
ماضی میں بھی عدالت نے سوال اٹھائے تھے: عدالت نے پہلے بھی مہنت کے خلاف الزامات کا نوٹس لیا تھا۔ اس نے مبینہ بدانتظامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مندر کے ٹرسٹ کے کام کاج پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ ہائی کورٹ نے بدری ناتھ-کیدارناتھ ٹیمپل کمیٹی کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ متعلقہ مندر ٹرسٹوں کے کام کاج کی مناسب نگرانی کو یقینی بنائیں۔
