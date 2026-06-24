گنگا ندی میں کشتی میں چکن اور شراب پارٹی، پانچ ملزمین گرفتار، بی جے پی کونسلر پر پولیس خاموش
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔
Published : June 24, 2026 at 7:06 AM IST
وارانسی: ایک پرانے وائرل ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولس نے سخت کارروائی کی ہے جس میں دشاسوامیدھ تھانہ علاقے کے اندر گنگا ندی میں ایک کشتی پر پارٹی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دشاسوامیدھ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے، اور ویڈیو میں نظر آنے والے پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
اے سی پی دشاسوامیدھ، اتل انجان ترپاٹھی نے بتایا کہ سوموار کی شام سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے گردش کر رہا ہے، جس میں لوگوں کو گنگا کی لہروں کے درمیان ایک کشتی پر نان ویجیٹیرین کھانا پکاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وائرل ویڈیو کی جانچ پڑتال کی گئی، اور متعلقہ تھانے میں فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ملزمین کشتی میں چکن پکا رہے ہیں اور شراب کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔
تفتیش سے ویڈیو کی صداقت کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد ویڈیو میں نظر آنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جب کہ دیگر سے تفتیش جاری ہے۔ پارٹی کے لیے استعمال ہونے والی کشتی بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔ ملزمان کی شناخت دیپک کمار (25)، اجے سہانی (20)، ارون کمار (22)، انوراگ نشاد (31) اور راہل سہانی (28) کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق اس معاملے میں ضروری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس گنگا پر کشتیوں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی اور امن عامہ کو درہم برہم کرنے والے واقعات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔
اس کیس کے سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایک نامزد کونسلر کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ اس نے بھی پارٹی میں حصہ لیا۔ تاہم پولیس نے ابھی تک معاملے کے اس پہلو پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
ایسا ہی واقعہ چند روز قبل وارانسی کے علاقے کوتوالی میں بھی پیش آیا تھا، جہاں روزہ افطار کے دوران گنگا میں کشتی پر نان ویجیٹیرین کھانا استعمال کرنے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں حال ہی میں معافی مانگنے پر ضمانت دی گئی ہے۔ پولیس وائرل ویڈیوز کی تصدیق کے بعد ایسے معاملات میں کارروائی کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: