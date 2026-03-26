چھندواڑہ میں خوفناک سڑک حادثہ، بس ٹرک سے ٹکرا گئی، 10 افراد ہلاک، 30 زخمی
مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا جہاں ایک مسافر بس پک اپ ٹرک سے ٹکرا گئی۔
Published : March 26, 2026 at 8:52 PM IST
چھندواڑہ: مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ جمعرات کی دیر شام، چھندواڑہ کے ناگپور روڈ پر سماریہ کے قریب ایک مسافر بس لہسن سے لدی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں دس افراد ہلاک ہو گئے تھے، جب کہ 30 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی کلکٹر ہریندر نارائن نے تصدیق کی۔ تمام زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ بس کے اوور ٹیک کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس وزیر اعلیٰ کے بھنڈار کنڈ سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے لائی تھی اور انہیں واپس اتار رہی تھی کہ سماریہ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔
مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور پولیس کو حادثے کی اطلاع دی۔ پولیس کی ٹیمیں اور اعلیٰ حکام فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر بس سے اتار کر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 10 افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دیگر زخمیوں کا علاج جاری ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کو چھندواڑہ پولس گراؤنڈ میں وزیر اعلیٰ موہن یادو کی طرف سے ایک فائدہ مند کانفرنس اور ایک جلسہ عام تھا۔ جلسے میں شرکت کے لیے لوگ بسوں میں آئے تھے۔ سی ایم موہن یادو کے جانے کے بعد سبھی انہی بسوں میں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بس عمرنالہ چوکی علاقے کے گاؤں چکھلی کے قریب حادثے کا شکار ہوگئی۔ بس اچانک بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گئی۔