چھتیس گڑھ میں تحصیلداروں کی ہڑتال، بی جے پی ایم ایل اے کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان
تحصیلدار ایسوسی ایشن کے ارکان بی جے پی رکن اسمبلی کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے توتا احتجاجی مقام پر دھرنا دے رہے ہیں۔
Published : June 3, 2026 at 3:47 PM IST
رائے پور: چھتیس گڑھ میں سرکاری انتظامی امور اس وقت شدید متاثر ہو گئے ہیں کیونکہ ریاست بھر کے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ’’قلم رکھ دو ہڑتال‘‘ پر چلے گئے ہیں۔ احتجاج کرنے والے افسران کا مطالبہ ہے کہ سیتاپور کے نائب تحصیلدار تشار مانک پر مبینہ حملے کے معاملے میں بی جے پی کے رکن اسمبلی رام کمار ٹوپو کو فوری گرفتار کیا جائے۔
تحصیلدار ایسوسی ایشن کے ارکان اس وقت نوی رائے پور کے توتا احتجاجی مقام پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تنظیم کے ایگزیکٹو صدر وکرم راٹھور نے کہا کہ ان کا حکومت سے کوئی تنازع نہیں، بلکہ ان کا واحد مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔
انہوں نے بتایا کہ یکم جون کو تنظیمی نمائندوں اور ریاستی وزراء و اعلیٰ حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، لیکن مطالبات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اب تک ایک بھی ملزم گرفتار کر لیا جاتا تو یہ تاثر پیدا ہوتا کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے، مگر کئی روز گزرنے کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔
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تحصیلدار ایسوسی ایشن نے واضح کیا ہے کہ جب تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، ریاست بھر میں ہڑتال جاری رہے گی۔ اس احتجاج کے باعث زمینوں کے اندراج، محصولی ریکارڈ، سرکاری تصدیقات اور دیگر انتظامی خدمات شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش جاری رکھنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ اپوزیشن اور مختلف سماجی حلقوں میں بھی اس واقعے پر بحث جاری ہے۔