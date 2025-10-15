چھتیس گڑھ: پیٹرول بم حملے میں بزرگ شخص کی موت؛ پولیس کو داماد پر شبہ
خاندانی تنازعہ کے چلتے خونریزی کا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک بزرگ جوڑے پر پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا۔
Published : October 15, 2025 at 7:54 PM IST
کوریا : چھتیس گڑھ کے کوریا ضلع میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ایک بزرگ جوڑے کے گھر پر پیٹرول بم پھینکے۔ یہ حملہ منگل کی رات کو ہوا۔ اس حملے میں 60 سالہ رائے سنگھ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ پاروتی شدید زخمی ہوئیں۔ انہیں فوری طور پر امبیکاپور میڈیکل کالج، رائے پور منتقل کیا گیا۔
پولیس کو شبہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے مقتول کا داماد ہے۔ ایس پی روی کُرے نے بتایا کہ حملہ آوروں نے منہ ڈھانپ رکھے تھے۔ انہوں نے رائے سنگھ کو چارپائی سے باندھ کر کمرے میں بند کیا اور پھر پیٹرول بم پھینکے، جس سے گھر کا بڑا حصہ جل گیا۔ پولیس اب ملزم کی تلاش میں ہے۔
رائے سنگھ کی بیٹی نے بین ذات شادی کی تھی اور اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس تنازعے کے بعد بیٹی اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی تھی۔ داماد کو شبہ تھا کہ اس کی بیوی اپنے ساتھ سسرال سے کچھ سامان لائی ہے۔ یہ خاندانی جھگڑا ہی اس ہولناک حملے کی وجہ بنا۔
چار ماہ قبل، داماد کا اپنی بیوی سے سامان کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے سالے راگھو پر پیلٹ گن سے فائر کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس میں شکایت درج کرائی گئی تھی، تاہم ملزم فرار ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرم ہے۔