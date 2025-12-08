ETV Bharat / state

شاہو مہاراج کے آؤٹ سورس ملازم نے یونیورسٹی کی طالبہ سے کی جنسی زیادتی، مارک شیٹ درست کرنے کا وعدہ کرکے کیا بلیک میل

پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گزشتہ اتوار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔

chhatrapati shahu maharaj university outsourced employee raped of female student in kanpur Urdu News
طالبہ کی عصمت دری (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 9:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کانپور: چھترپتی شاہوجی مہاراج یونیورسٹی کے ایک آؤٹ سورس ملازم پر عصمت دری کا الزام لگا ہے۔ الزام ہے کہ ملازم نے مارک شیٹ درست کرنے کے بہانے طالبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ پولیس نے معاملے میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو اتوار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ 29 جون کو، پھول خانہ تھانے کے علاقے میں رہنے والی ایک طالبہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی مارک شیٹ درست کرنے کے لیے یونیورسٹی آئی تھی جہاں اس کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک آؤٹ سورس ملازم کارتک کشیپ سے ہوئی۔

یونیورسٹی کی طالبہ نے پولیس کو بتایا کہ کارتک نے مارک شیٹ درست کرنے کے نام پر اس سے 10,000 روپے اور اس کا موبائل نمبر لے لیا۔ کچھ دنوں کی بات چیت کے بعد کارتک اسے ایک ہوٹل لے گیا، جہاں اس نے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور دوا ملا کر اس کی عصمت دری کی۔ اس دوران ملزم نے طالبہ کی فحش ویڈیو بھی بنائی۔ ملزم نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے طالبہ کو متعدد بار جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔

الٹا ملزم کے والد کے سنگین الزامات

جب طالبہ کے اہل خانہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کلیان پور اے سی پی سے اس معاملے میں سخت ترین کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وائس چانسلر کی ہدایت پر ملزم کو فوری طور پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ 3 جولائی کو، ملزم کے والد اے سی پی کے دفتر پہنچے اور طالبہ پر 2.5 لاکھ روپے کی خورد برد کرنے اور 15 لاکھ روپے مانگنے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر سنگین الزامات لگائے۔

کلیان پور پولس اسٹیشن کے انچارج راجیندر کانت شکلا نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے مقدمہ درج کیا، ملزم کو گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔ کیس میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

میرٹھ میں ایک نوعمر لڑکی کا اغوا، دو نوجوانوں نے کی اجتماعی عصمت ریزی، آگرہ میں ٹیچر نے لڑکی سے کی جنسی زیادتی

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی حالت بگڑی، پولیس نے کہا: زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت، دو نوجوان گرفتار

طالبات سے جنسی زیادتی کے ملزم سوامی کے 18 بینک اکاؤنٹس اور 28 ایف ڈی فریز، گرفتاری کے لیے چھاپے ماری جاری

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

HC on Sex Education in Schools: جنسی تعلیم سے متعلق سفارشت، کورٹ نے حکومت سے کیا جواب طلب

شرمناک! کھیت میں کسی کام کے لیے گئی بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور پھر قتل، ایک ملزم گرفتار

کیرالہ: نابالغ لڑکی کے ساتھ 60 سے زیادہ مردوں نے پانچ سال تک جنسی زیادتی کی، چھ ملزمین گرفتار

ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم

تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں کالج کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری، بوائے فرینڈ زخمی

ریل بنانے کے بہانے پولیس اہلکار کی نابالغ بیٹی سے جنسی زیادتی، یوٹیوبر باپ بیٹا گرفتار

نابالغ لڑکی کی شرمگاہ کو چھونا ریپ یا جنسی زیادتی نہیں: سپریم کورٹ

TAGGED:

GIRL RAPED IN KANPUR
SHAHU MAHARAJ UNIVERSITY
GIRL RAPED IN UP
OUTSOURCED EMPLOYEE RAPED GIRL
KANPUR RAPE NEWS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.