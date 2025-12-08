شاہو مہاراج کے آؤٹ سورس ملازم نے یونیورسٹی کی طالبہ سے کی جنسی زیادتی، مارک شیٹ درست کرنے کا وعدہ کرکے کیا بلیک میل
پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گزشتہ اتوار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
Published : December 8, 2025 at 9:25 AM IST
کانپور: چھترپتی شاہوجی مہاراج یونیورسٹی کے ایک آؤٹ سورس ملازم پر عصمت دری کا الزام لگا ہے۔ الزام ہے کہ ملازم نے مارک شیٹ درست کرنے کے بہانے طالبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ پولیس نے معاملے میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو اتوار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ 29 جون کو، پھول خانہ تھانے کے علاقے میں رہنے والی ایک طالبہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی مارک شیٹ درست کرنے کے لیے یونیورسٹی آئی تھی جہاں اس کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک آؤٹ سورس ملازم کارتک کشیپ سے ہوئی۔
یونیورسٹی کی طالبہ نے پولیس کو بتایا کہ کارتک نے مارک شیٹ درست کرنے کے نام پر اس سے 10,000 روپے اور اس کا موبائل نمبر لے لیا۔ کچھ دنوں کی بات چیت کے بعد کارتک اسے ایک ہوٹل لے گیا، جہاں اس نے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور دوا ملا کر اس کی عصمت دری کی۔ اس دوران ملزم نے طالبہ کی فحش ویڈیو بھی بنائی۔ ملزم نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے طالبہ کو متعدد بار جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔
الٹا ملزم کے والد کے سنگین الزامات
جب طالبہ کے اہل خانہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کلیان پور اے سی پی سے اس معاملے میں سخت ترین کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وائس چانسلر کی ہدایت پر ملزم کو فوری طور پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ 3 جولائی کو، ملزم کے والد اے سی پی کے دفتر پہنچے اور طالبہ پر 2.5 لاکھ روپے کی خورد برد کرنے اور 15 لاکھ روپے مانگنے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر سنگین الزامات لگائے۔
کلیان پور پولس اسٹیشن کے انچارج راجیندر کانت شکلا نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے مقدمہ درج کیا، ملزم کو گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔ کیس میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔