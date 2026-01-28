چھتر پور میں آوارہ بیلوں نے تباہی مچا دی، بزرگ کو اٹھا کر پھینک دیا، دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج
چھتر پور میں آوارہ بیل رہائشیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ بوڑھے آدمی کو اٹھاکر زمین پر پھینک دیا؛ بیلوں کے ہنگامے سے شہری پریشان ہیں۔
Published : January 28, 2026 at 5:21 PM IST
چھتر پور، مدھیہ پردیش: شہر میں آوارہ بیلوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن میونسپلٹی انہیں پکڑنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ بوڑھے اور بچے روزانہ بیلوں کے ہاتھوں زخمی ہو رہے ہیں۔ پیر کو ایک بار پھر ایک بزرگ دو آوارہ بیلوں کی لڑائی کا نشانہ بن گئے۔ ایک بیل نے اسے اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔
ایک بزرگ کو بیل نے اٹھا کر پھینک دیا
یہ واقعہ چھتر پور شہر کے سٹی کوتوالی علاقے میں پیش آیا۔ بزرگ لال جی اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ قریب سے دو بیل چل رہے تھے کہ اچانک ایک بیل نے اسے اپنے سینگوں سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ قریب کھڑے اہل خانہ نے یہ واقعہ دیکھا اور فوری طور پر اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ایک ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کی تشخیص کی، جس میں سرجری کی ضرورت تھی۔ شہر کے مکین بیلوں کی لعنت سے مسلسل پریشان ہیں۔ شہر میں تاجروں اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا عام بات ہے۔
شہر میں آوارہ بیل ایک مسئلہ بن گئے
چند ماہ قبل بادی کنجریٹی کے علاقے میں ایک آوارہ بیل نے ایک بزرگ کو مار ڈالا۔ بیل نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید۔ اس سے پہلے چھتر پور بس اسٹینڈ پر ایک آوارہ بیل پھلوں کی گاڑی پر چڑھ گیا تھا، جس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا۔ چند ماہ قبل چھتر پور سے ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا جس میں ایک نوجوان کو بیل پر سوار دکھایا گیا تھا۔ یہ ویڈیو چھترسال اسکوائر کا بتایا جا رہا ہے۔
بازار کے بیچوں بیچ لڑائی
- چھتر پور میں ایک نوجوان بیل پر سوار ہوکر بازار سے گزرا، لوگوں نے بڑی تعداد میں ویڈیو بنالی۔
- گوالیار میں مین روڈ پر بیل بمقابلہ، شدید لڑائی میں گاڑیاں چٹنی میں تبدیل، ویڈیو دیکھیں۔
- چھتر پور میں بازار کے بیچوں بیچ لڑائی میں مصروف بیلوں نے کئی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔
بیل کی دہشت سے تاجر پریشان
شہر میں بڑھتے ہوئے بیلوں کے واقعات پر تاجر گرجا پاٹکر نے کہا، "یہ بیلوں کی لعنت پر قابو پانے میں میونسپلٹی کی ناکامی ہے۔ آوارہ بیلوں کی وجہ سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے، دکاندار خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیلوں کی لعنت کی وجہ سے، گاہک بھی شہر کے مرکزی بازار میں نہیں آ رہے ہیں، جس سے کاروبار میں کمی آ رہی ہے۔ پیر کو ایک بزرگ پولیس سٹیشن کے پیچھے ایک بیل اٹھانے کے بعد پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ چھتر پور میونسپل کارپوریشن کی سی ایم او مادھوری شرما نے کہا، "ہمیں اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور آوارہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے۔ میں آج پھر تم سے بات کروں گا۔"