پپو یادو کی دہلی رہائش گاہ پر ہنگامہ، رکنِ پارلیمنٹ کو قتل کرنے کی سازش کا الزام
پپو یادو نے کہاکہ "کچھ بابا روزانہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کردو، زندہ جلادو، اس کےلیے 51 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔
Published : August 2, 2026 at 8:37 PM IST
نئی دہلی : بہار کے پورنیہ سے آزاد رکنِ پارلیمنٹ پپو یادو کی دہلی میں واقع سرکاری رہائش گاہ پر اتوار کو اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران چند افراد مبینہ طور پر ان کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے، جس پر پپو یادو کے حامیوں اور ان افراد کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل ہوئی۔ واقعے کے بعد سکیورٹی اہلکاروں نے مداخلت کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں لیا۔
پریس کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پپو یادو نے الزام لگایا کہ یہ محض احتجاج نہیں بلکہ ان کے قتل کی سازش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو موقع پر پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا، جس کے پاس مبینہ طور پر چاقو بھی موجود تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ کئی دنوں سے انہیں مسلسل جان سے مارنے اور زندہ جلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
پپو یادو نے کہاکہ "کچھ بابا روزانہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دو، مجھے زندہ جلا دو، اس کے لیے 51 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ آج بھی ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن میں محفوظ رہا۔" پپو یادو کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دھمکیاں پارلیمنٹ احاطے میں پیش کیے گئے ایک سیاسی اسکیٹ کے بعد مل رہی ہیں، جس میں ایودھیا کے رام مندر کے لیے جمع ہونے والے چندے میں مبینہ بے ضابطگیوں اور خرد برد کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔
اس اسکیٹ میں پپو یادو نے ایک سادھو کا بھیس اختیار کیا تھا، جبکہ کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہول گاندھی سمیت اپوزیشن کے کئی دیگر رہنما بھی شریک ہوئے تھے۔ اس سیاسی مظاہرے کا مقصد، اپوزیشن کے مطابق، رام مندر کے چندے کے استعمال سے متعلق سوالات اٹھانا تھا۔
پپو یادو نے الزام لگایا کہ ان پر تنقید کرنے والے اصل معاملے سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر چندے کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات پر کسی سے سوال نہیں کیا جا رہا، جبکہ ان پر حملے اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہاکہ "جو لوگ رام مندر کے چندے کے استعمال پر سوال اٹھانے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اصل الزامات پر خاموش ہیں۔ اگر مجھے مار بھی دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔"
پپو یادو نے اس معاملے میں راہول گاندھی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل سناتن دھرم اور عوامی مسائل سے متعلق اپنی رائے پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق، سیاسی اختلافات کو تشدد یا دھمکیوں کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ادھر اس معاملے نے قانونی رخ بھی اختیار کر لیا ہے۔ اتر پردیش کے شہر وارانسی میں پپو یادو، راہول گاندھی اور سماج وادی پارٹی کے رکنِ پارلیمنٹ اودھیش پرساد کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ احاطے میں پیش کیے گئے اس اسکیٹ کے ذریعے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا اور ہندو عقیدے کی توہین کی گئی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ دہلی میں پیش آنے والے تصادم کے حوالے سے بھی پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور آیا واقعی کسی حملے یا سازش کے شواہد موجود ہیں یا نہیں۔
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دوسری جانب، پپو یادو کی جانب سے قتل کی سازش، جان سے مارنے کی دھمکی اور چاقو بردار شخص کی موجودگی جیسے الزامات سامنے آئے ہیں، تاہم ان دعوؤں کی آزادانہ تصدیق یا عدالتی توثیق ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی اس معاملے کی حقیقت واضح ہو سکے گی۔