وکیل کے لباس میں کلکتہ ہائی کورٹ پہنچی ممتا بنرجی، عدالت میں لگے "چور، چور" کے نعرے
وکیل کے لباس میں ملبوس ٹی ایم سی سربراہ کو ہائی کورٹ میں وکلاء کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : May 14, 2026 at 3:09 PM IST
کولکاتہ: کلکتہ ہائی کورٹ میں جمعرات کی سہ پہر اس وقت افراتفری کے مناظر سامنے آئے جب مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی پولنگ کے بعد تشدد کی سماعت کے بعد عدالت کے احاطہ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس دوران احتجاجی وکلاء کے ایک گروپ نے "چور، چور" کے نعرے لگائے۔
ممتا بنرجی پولنگ کے بعد ہونے والے تشدد سے متعلق ایک کیس میں وکیل کے روپ میں کلکتہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ انتخابات کے بعد ریاست کے مختلف حصوں سے رپورٹ ہونے والی بدامنی کے الزامات کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) دائر کی گئی تھی۔ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اس معاملے میں دلائل دینے کے لیے جمعرات کی صبح عدالت پہنچیں۔
ٹی ایم سی لیڈر اور ایڈوکیٹ کلیان بنرجی عدالت میں ممتا بنرجی کے ساتھ تھے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے زیر اثر وکلاء نے سابق وزیر اعلیٰ کو گھیرنے کی کوشش کی، اور پارٹی کی قانونی ٹیم کو انہیں بحفاظت باہر نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
انھوں نے کہا، "عدالت عوامی طور پر کسی کو چور یا ڈاکو قرار دینے کی جگہ نہیں ہے، ہم اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کہہ سکتے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ایک درخواست پر دلائل دینے عدالت گئیں تھیں، اور ہمیں سماعت ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے وقت شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
کلیان بنرجی نے کہا، ’’اگر ممتا بنرجی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تصور کریں کہ اس وقت بنگال بھر میں ٹی ایم سی کے عام کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔‘‘
اس سال کے شروع میں ممتا بنرجی دلائل پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں حاضر ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ ریاست کی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھیں۔ تاہم، اس موقع پر، وہ وکیل کے لباس میں نظر نہیں آئیں۔ بلکہ، انھوں نے عدالت کے سامنے شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کے بارے میں ایک عام شہری کی حیثیت سے بحث کی۔ اسمبلی انتخابات میں اپنی شکست کے بعد، وہ ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئی ہیں، تاہم، اس بار، وہ وکیل کے لباس میں نظر آئیں۔
ہائی کوٹ کے احاطے میں ہوئی افراتفری کے دوران ٹی ایم سی لیڈر و سابق وزیر چندریما بھٹاچاریہ ممتا بنرجی کے ساتھ تھیں۔
یہ معاملہ ٹی ایم سی کی جانب سے ایڈوکیٹ شرشنیا بندوپادھیائے کے ذریعہ دائر مفاد عامہ کی عرضی سے متعلق ہے، جس میں 2026 کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد ترنمول کانگریس کے دفاتر پر حملوں اور اس کے کارکنوں کے خلاف تشدد کا الزام لگایا گیا ہے۔
درخواست گزار کے مطابق، کئی ٹی ایم سی لیڈروں اور کارکنوں کو مبینہ طور پر انتخابات کے بعد اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، جب کہ ان میں سے بہت سے لوگوں پر "ترنمول کانگریس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے" حملہ کیا گیا۔
یہ عرضی کلکتہ ہائی کورٹ میں 12 مئی کو دائر کی گئی تھی۔ یہ معاملہ چیف جسٹس سوجوئے پال اور جسٹس پارتھا سارتھی سین پر مشتمل ڈویژن بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا تھا۔
ممتا بنرجی کے دلائل:
ممتا بنرجی نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سوجے پال کی بنچ کے سامنے اپنے دلائل پیش کئے۔ انھوں نے کہا میں نے 1985 میں بار کونسل کے ممبر کے طور پر اپنا اندراج کرایا ہے۔ میں اپنے دلائل پیش کرنا چاہتی ہوں۔ درج فہرست ذات سے تعلق رکھنے والے خاندان حملوں کی زد میں ہیں۔ نوبیاہتا جوڑوں کے خاندانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ خاندان خواہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، ایس سی، یا ایس ٹی- کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ معمولات زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ پولنگ کے بعد تشدد میں اب تک دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میری اپنی رہائش گاہ کو لے کر بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ دیر شام تک، میرے گھر کے باہر ہی ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ ہر طرف سیکورٹی کا فقدان ہے۔ گھروں اور دفاتر کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ان واقعات کے تصاویر موجود ہیں جو ثبوت ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ، یہ "بلڈوزر اسٹیٹ" نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ثقافت اور ورثے کی ریاست ہے۔ براہ کرم ہماری حفاظت کریں۔
کلیان بنرجی نے ممتا بنرجی اور چندریما بھٹاچاریہ کی جانب سے دلائل پیش کیے:
کلیان بنرجی نے سماعت کے دوران ٹی ایم سی کی طرف سے دلائل پیش کیے۔ انھوں نے کہا، کھجوری میں 60 دکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ ڈومجور میں بلاک ترنمول صدر پر حملہ کیا گیا ہے۔ ترنمول کے دس کارکن مارے گئے ہیں۔ گوگھاٹ میں پارٹی کے تمام دفاتر کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ ترنمول کے متعدد کارکنان بے گھر ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی اپنے گھروں میں رہنا نہیں چاہتا۔ دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی کے دفاتر اور دکانوں کو گرانے کے لیے بلڈوزر لائے گئے ہیں۔ بلڈوزر کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل طور پر من مانی اور یک طرفہ انداز میں یہاں تک کہ رہائشی مکانات کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ ہاگ مارکیٹ میں ایک طویل عرصے سے قائم پارٹی دفتر کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ بنرجی نے ہائی کورٹ سے فوری طور پر ایف آئی آر درج کرتے ہوئے مناسب تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے عدالت سے بلڈوزر کے استعمال پر پابندی کا عبوری حکم نامہ جاری کرنے کی بھی اپیل کی۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
