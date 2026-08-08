ہماچل پردیش: چمبہ میں مسافروں سے بھری بس کھائی میں گر گئی۔ سات ہلاک، گیارہ زخمی
چمبہ ضلع کےدیوی کوٹھی کے قریب ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔
Published : August 8, 2026 at 11:32 AM IST
چمبہ: ہماچل پردیش کے تیسا بیراگڑھ روڈ پر آج صبح ایک حادثے میں سات افراد ہلاک جبکہ 11 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ نجی بس بیرا گڑھ سے چمبہ جا رہی تھی جب دیوی کوٹھی کے قریب چلوج موڑ پر گاڑی بے قابو ہو گئی، جس کی وجہ سے بس سڑک سے نیچے کی دوسری سڑک پر جا گری۔
حادثے کے بعد زور دار آواز سن کر مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور فوری طور پر راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پولیس فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے اور انتظامی ٹیمیں کچھ دیر بعد پہنچ گئیں، جس نے بچاؤ کی کوششیں تیز کر دیں۔
آپریشن کے دوران تین لاشیں نکال لی گئیں تاہم بس مکمل طور پر تباہ ہوگئی جس کے باعث اندر پھنسے افراد کو نکالنا مشکل ہوگیا۔ ریسکیو کے عمل کو تیز کرنے اور پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالنے کے لیے دو جے سی بی مشینیں لائی گئیں، لیکن اس وقت تک مزید چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ مزید برآں 11 زخمی افراد کو بس سے نکال کر علاج کے لیے ٹیسا اسپتال بھیج دیا گیا۔
چھ کو چمبہ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا۔
ایس ڈی ایم راجیش کمار جریال نے کہا، "حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ زخمیوں کے مناسب علاج کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ 11 زخمیوں میں سے چھ کو تیسا میں ابتدائی طبی امداد کے بعد چمبہ میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا ہے۔
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بس چمبہ جا رہی تھی۔
ابتدائی معلومات کے مطابق، حادثے میں ملوث نجی بس آج صبح 6:30 بجے بیرا گڑھ سے چمبہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس نے صرف تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا جب چلوج موڑ کے قریب یہ سیدھا ایک گھاٹی سے نیچے گر کر نیچے کی سڑک پر جا گری۔ حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ادھر انتظامیہ نے زخمیوں اور جاں بحق افراد کی فہرست جاری کر دی ہے۔