اُدے پور: آئی ٹی کمپنی کی منیجر کے ساتھ مبینہ اجتماعی جنسی زیادتی، سی ای او سمیت تین افراد گرفتار
Published : December 26, 2025 at 5:09 PM IST
اُدے پور: راجستھان کے اُدے پور میں ایک نجی آئی ٹی کمپنی کی خاتون منیجر کے ساتھ مبینہ اجتماعی جنسی زیادتی کے معاملے میں پولیس نے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایک سالگرہ پارٹی کے بعد پیش آیا۔
گرفتار ملزمان میں کمپنی کے سی ای او جیتیش سسودیا، کمپنی کی ایک خاتون ایگزیکٹو ہیڈ اور ان کے شوہر گورو سیروہی (ساکن میرٹھ) شامل ہیں۔ تینوں کو جمعرات کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں چار دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔
اُدے پور کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس یوگیش گوئل کے مطابق سکھیر پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت کے مطابق وہ سی ای او کی سالگرہ پارٹی میں شریک تھیں، مگر پارٹی کے اختتام پر جب دیگر مہمان چلے گئے تو وہ اکیلی رہ گئیں۔
خاتون ایگزیکٹو ہیڈ نے انہیں گھر چھوڑنے کی پیشکش کی اور اپنی گاڑی میں بٹھایا، جس میں سی ای او جیتیش سسودیا اور گورو سیروہی بھی موجود تھے۔ راستے میں ملزمان نے ایک دکان سے سگریٹ جیسی چیز خریدی اور خاتون کو پیش کی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق خاتون کا طبی معائنہ کرایا گیا، بیانات درج کیے گئے اور کیس کی تفتیش ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مادھوری ورما کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر زاویے سے جانچ کی جا رہی ہے اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔