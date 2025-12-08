خواتین حکومت کی ان 22 اسکیموں سے امیر بن سکتی ہیں
یہ وہ اسکیمیں ہیں جو مرکزی اور ریاستی حکومتیں خواتین کے لیے چلا رہی ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 2:49 PM IST
دھرم شالہ: ہماچل پردیش میں، مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ ریاست میں 823,211 خواتین استفادہ کنندگان سماجی تحفظ کے فوائد حاصل کر رہی ہیں۔ یہ معلومات صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر (کرنل) دھنی رام شنڈیل نے ہماچل اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران ایوان میں پیش کیں۔
لاہول سپتی سے کانگریس ایم ایل اے انورادھا رانا اور جسون پراگ پور سے بی جے پی ایم ایل اے بکرم ٹھاکر نے ایوان میں سوال اٹھایا کہ خواتین کو سماجی اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ریاست میں کون سی اسکیمیں لاگو کی جارہی ہیں؟ ریاست میں مختلف سماجی تحفظ پنشن اسکیموں کے تحت کتنے مستفیدین پنشن حاصل کر رہے ہیں؟
وزیر صحت ڈاکٹر (کرنل) دھنی رام شندیل نے ایوان میں اس کا جواب دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کا محکمہ ریاست میں خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کی طرف سے مختلف اسکیموں کو نافذ کر رہا ہے۔
خواتین کے لیے مرکزی طور پر چلائی جانے والی اسکیمیں
ون اسٹاپ سینٹر: اس اسکیم کے تحت نجی اور عوامی مقامات پر تشدد سے متاثرہ خواتین اور لڑکیوں کو ایک ہی چھت کے نیچے مربوط مدد فراہم کی جاتی ہے۔ خدمات میں عارضی پناہ گاہ، پولیس کی مدد، طبی اور قانونی امداد، اور نفسیاتی مشاورت شامل ہیں۔
خواتین کی ہیلپ لائن-181: خواتین کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائن-181 کا آغاز کیا گیا ہے۔ تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین یا دیگر خواتین ہنگامی خدمات، پولیس کی مدد، ایمبولینس خدمات، اور مشاورت تک رسائی کے لیے اس ٹول فری نمبر پر کال کر سکتی ہیں۔
بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ: یہ اسکیم ہماچل پردیش کے تمام اضلاع میں 2023-24 سے نافذ ہے۔ اس کا مقصد صنفی انتخاب کے خاتمے کو روکنا، بیٹیوں کی بقا اور تحفظ کو یقینی بنانا اور ان کی تعلیم اور شرکت کو یقینی بنانا ہے۔
ناری عدالت: ایک ناری عدالت گرام پنچایت کی سطح پر ہراساں کرنے اور خواتین کے حقوق کی پامالی کے معاملات کو حل کرنے اور خواتین کے لیے ایک متبادل شکایات کے ازالے کا طریقہ کار فراہم کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے۔
پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا: اس اسکیم کے تحت کام کرنے والی خواتین کو حمل کے دوران چھ ماہ کی زچگی کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ پیدائش سے پہلے اور بعد میں آرام کر سکیں۔ یہ چھ ماہ کی زچگی کی چھٹی کی تنخواہ ادا کی جاتی ہے۔
پالنا یوجنا: اس اسکیم کے تحت کام کرنے والی ماؤں کو ان کے بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ کے لیے ڈے کیئر کریچ فراہم کیے جاتے ہیں۔
سخی نواس: اس اسکیم کے تحت ان کے آبائی مقامات اور گھروں سے دور رہنے والی خواتین کے بچوں کو رہائش، دن کی دیکھ بھال اور خوراک جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔
شکتی سدن: اس اسکیم کے تحت خواتین کو سماجی اور اقتصادی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ یہ اسکیم مصیبت میں مبتلا خواتین کے لیے طویل مدتی مالی مدد فراہم کرتی ہے۔
خواتین کو بااختیار بنانے کا مرکز: خواتین کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے مرکزی، ریاستی اور ضلعی سطحوں پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بنائے گئے اسکیموں اور پروگرام سہولت فراہم کرتا ہے۔
صنفی بجٹ: اس اسکیم کا مقصد خواتین اور مردوں کے لیے معاشی، سماجی اور سیاسی مواقع، وسائل اور فوائد تک مساوی رسائی کے لیے باہمی احترام کے فریم ورک کو فروغ دینا ہے۔
خواتین کے لیے سرکاری اسکیمیں
چیف منسٹر کنیا دان یوجنا: اس اسکیم کے تحت وہ بے سہارا لڑکیاں جن کے والد زندہ نہیں ہیں، جو کسی سنگین بیماری کی وجہ سے روزی کمانے کے قابل نہیں ہیں، طلاق یافتہ خواتین اور ان کی بیٹیوں کو 51,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے بشرطیکہ ان کی سالانہ آمدنی 50,000 روپے سے کم ہو۔
چیف منسٹر شگن یوجنا: اس اسکیم کے تحت بی پی ایل کنبوں کی لڑکیوں کی شادی کے لیے 31,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔
بیوہ دوبارہ شادی کی اسکیم: اس اسکیم کے تحت بیوہ خواتین کی دوبارہ شادی کے لیے 2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔
اندرا گاندھی سکھ شکشا یوجنا: اس اسکیم کے تحت، بیواؤں، بے سہارا، لاوارث خواتین (جن کو ان کے شوہروں نے چھوڑ دیا ہے) اور معذور والدین کے بچوں کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت، 0 سے 18 سال کی عمر کے تمام اہل بچوں کو ہر ماہ 1,000 روپے ملیں گے۔ اس میں سرکاری تعلیمی اداروں میں 18 سے 27 سال کی عمر کے اہل بچوں کی تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات بھی شامل ہیں۔ ریاستی حکومت ہاسٹل اور میس کی فیس بھی ادا کرے گی۔ اگر ہاسٹل دستیاب نہیں ہے تو گھر کے کرائے کے لیے ₹3,000 ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔
خواتین اور خود روزگار اسکیم: ₹50,000 سے کم سالانہ آمدنی والی خواتین کو خود روزگار کے لیے ₹5,000 کی رقم فراہم کی جاتی ہے۔
ویشش مہیلا اتھان یوجنا: ہماچل پردیش اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے ذریعے اخلاقی طور پر کمزور کے طور پر شناخت شدہ خواتین کی تربیت اور بحالی کے لیے، ریاستی حکومت IITs میں منتخب پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے۔ ہر ٹرینی کو ماہانہ ₹3,000 کا وظیفہ اور ₹800 کی ٹریننگ فیس ملتی ہے۔
بیٹی ہے انمول یوجنا: اس اسکیم کے تحت، بی پی ایل خاندان میں 12-08-2021 کے بعد پیدا ہونے والی لڑکی کے نام پر 21,000 روپے کی یکمشت رقم FD (فکسڈ ڈپازٹ) کی شکل میں جمع کی جاتی ہے۔ یہ رقم لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر سود کے ساتھ نکال سکتی ہے۔ 12 اگست 2021 سے پہلے پیدا ہونے والی لڑکیوں کو ₹12,000 کی یکمشت رقم کے علاوہ پہلی جماعت سے گریجویشن تک ₹450 سے ₹5,000 کی سالانہ اسکالرشپ ملتی ہے۔
ناری سیوا سدن: ایک ناری سیوا سدن مشوبرا، شملہ میں بے سہارا اور بیوہ خواتین کے لیے چلایا جاتا ہے۔ خواتین کو گھر سے نکلنے پر مفت کھانا، رہائش اور طبی دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلنے پر، خواتین کو بازآبادکاری کی امداد کے طور پر 21,000 روپے ملتے ہیں۔ اگر کوئی رہائشی خاتون شادی کرتی ہے تو اسے 51,000 روپے ملتے ہیں۔
بیوہ/ لاوارث/ اکیلی خواتین پنشن اسکیم: 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین، بیوہ، لاوارث خواتین، اور 45 سال سے زیادہ عمر کی اکیلی خواتین کو 1,500 روپے ماہانہ پنشن ملتی ہے۔ 70 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو 1700 روپے پنشن ملتی ہے۔ اس وقت 477,025 خواتین پنشن حاصل کر رہی ہیں۔
چیف منسٹر بیوہ اور اکیلی خواتین ہاؤسنگ اسکیم: معاشی طور پر پسماندہ بیواؤں اور اکیلی خواتین (جن کی خاندانی سالانہ آمدنی ₹250,000 سے زیادہ نہیں ہے) کو مکانات کی تعمیر کے لیے ₹3 لاکھ کی گرانٹ ملے گی۔
مزید پڑھیں: نتیش اس دن 10 لاکھ خواتین کے کھاتوں میں بھیجیں گے دس دس ہزار روپے، معلوم کریں کہ 2 لاکھ روپے کب آئیں گے
کمپیوٹر ایپلی کیشنز اور کنکرنٹ ایکٹیویٹی اسکیم میں قابلیت: اس اسکیم کے تحت، بیواؤں اور اکیلی خواتین کو کمپیوٹر ایپلی کیشنز اور ہم آہنگی کی سرگرمیوں میں تربیت دی جاتی ہے، بشرطیکہ وہ ہماچل پردیش کی مستقل رہائشی ہوں، بی پی ایل خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور ان کی سالانہ خاندانی آمدنی 2 لاکھ روپے سے کم ہو۔
اندرا گاندھی پیاری بہنا سکھ سمان ندھی اسکیم: خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے، ریاستی حکومت نے ₹18,32,71,500 کی رقم بطور سمان ندھی 35,687 خواتین میں ₹1,500 ماہانہ کی شرح سے تقسیم کی ہے۔