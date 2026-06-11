بریانی میں سنٹی پیڈ ملا، کنزیومر کورٹ کا 1.05 لاکھ روپے کے معاوضے کا حکم
کنزیومر کورٹ نے بریانی میں مردہ سینٹی پیڈ ملنے کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
Published : June 11, 2026 at 12:36 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے چنئی میں ایک ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ نے بریانی کی ایک مشہور دکان کو ایک صارف کو ₹ 1.05 لاکھ کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بریانی میں مردہ سینٹی پیڈ ملنے پر صارف نے ذہنی پریشانی کا الزام لگاتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا تھا۔
چنئی کے ایروکانچیری کے رہنے والے احمد صدیقی (45) کی گزشتہ سال شادی ہوئی تھی۔ 28 دسمبر کو، شادی کے بعد کی تقریب کے لیے انا سلائی کے قریب ایلس روڈ پر اپنی بیوی کے گھر جاتے ہوئے، اس نے رشتہ داروں کو پیش کرنے کے لیے پیرمبور کے ایک مشہور ریسٹورنٹ چین سے ₹3,500 میں مٹن بریانی کی ایک بالٹی خریدی۔
بریانی کو جوش و خروش سے لواحقین کو پیش کیا گیا لیکن جب گھر والوں نے کھانا شروع کیا تو انہیں اس میں ایک مردہ بچھو ملا جس سے اہل خانہ حیران رہ گئے۔ احمد صدیقی نے آؤٹ لیٹ کی انتظامیہ سے شکایت کی، لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے، اس نے چنئی نارتھ ڈسٹرکٹ کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن کے پاس باضابطہ شکایت درج کرائی۔
صدیق نے بریانی کی دکان سے اسے ذہنی پریشانی کے معاوضے میں ₹ 5 لاکھ ادا کرنے کا حکم مانگا، یہ کہتے ہوئے کہ اس واقعے نے خاندان کو ان کی شادی کی خوشیاں منانے سے روک دیا۔ اس کیس کی سماعت کمیشن کے صدر ٹی گوپی ناتھ اور ممبران کویتا کنن اور ٹی آر پر مشتمل بنچ نے کی۔ شیوکمار۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ شکایت کا جواب دینے میں ناکامی سروس میں کمی کے مترادف ہے، کمیشن نے بریانی آؤٹ لیٹ کو ہدایت کی کہ وہ متاثرہ درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کا معاوضہ اور 5,000 روپے کے قانونی چارہ جوئی کے اخراجات ادا کرے۔