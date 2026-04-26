شادی سے قبل گھر میں منایا گیا شاندار جشن، صبح درخت سے لٹکی ہوئی ملی دولہے کی لاش
لواحقین کو قتل کا شبہ؛ پولیس تفتیش کر رہی ہے.
Published : April 26, 2026 at 10:49 AM IST
بریلی، اترپردیش: پورا خاندان شادی کی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دولہا بھی اپنی فیملی کے ساتھ تقریبات میں شریک تھا۔ شادی کی بارات اگلی صبح سنیچر کو نکلنا تھی، اس لیے تمام تیاریاں اپنی جگہ پر تھیں۔ لیکن بعد میں جو ہوا اس نے سب کو چونکا دیا۔ دولہے کی لاش گھر کے قریب درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس واقعہ سے خاندان میں افراتفری پھیل گئی۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
معلومات کے مطابق، شاہی شہر کے سبھاش نگر کے رہنے والے 22 سالہ دیویندر موریہ کی ریتھورا کے ادھن پور گاؤں میں شادی ہونے والی تھی۔ ان کی شادی کی بارات ہفتے کو نکلنا تھی۔ جمعہ کو گھر میں شادی کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منعقد ہوئی اور ڈی جے میوزک کے ساتھ رات گئے تک جشن جاری رہا۔
لوگوں نے ڈی جے کی آواز پر اعتراض کیا
بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ڈی جے کی آواز پر اعتراض کیا تھا۔ جس کے بعد اسے مین گیٹ کے قریب لے جایا گیا۔ یہ پروگرام تقریباً 2 بجے تک جاری رہا، جس کے بعد دیویندر اپنے بہنوئی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ سونے چلا گیا۔
لاش بازار میں آم کے درخت سے لٹکی ملی
ہفتہ کی صبح پڑوسیوں نے اطلاع دی کہ دیویندر کی لاش بازار میں آم کے درخت سے لٹکی ہوئی ہے۔ جب گھر والے پہنچے تو انہوں نے لاش کو تقریباً چھ فٹ کی اونچائی پر ایک پتلی رسی سے بندھا ہوا پایا، جس کے پاؤں زمین سے چھو رہے تھے۔
قتل کرکے پھانسی پر لٹکا دینے کا کیس
متوفی کے والد رام داس موریہ نے بیان دیا کہ ان کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی ایسا قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرکے پھانسی پر لٹکا دینے کا کیس قرار دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر دیویندر سنگھ نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔