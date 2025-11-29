اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن پیپر لیک کیس: اسسٹنٹ پروفیسر سمیت تین افراد گرفتار
اسسٹنٹ پروفیسر سمن کے علاوہ خالد اور صبیحہ کو سی بی آئی نے موبائل فون کی جانچ کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا۔
Published : November 29, 2025 at 4:22 PM IST
دہرادون: سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، جس نے حال ہی میں اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن (یو کے ایس ایس ایس سی) پیپر لیک معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری سنبھالی، اس معاملے میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو دو بہن بھائیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے، حکام نے بتایا۔
اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن (یو کے ایس ایس ایس سی) کے گریجویٹ لیول امتحان کے پیپر لیک اسکینڈل میں سی بی آئی نے اسسٹنٹ پروفیسر سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں سمن (اسسٹنٹ پروفیسر، ہنسا دھنائی سرکاری کالج، ٹہری گڑھوال)، محمد خالد اور خالد کی بہن صبیحہ شامل ہیں۔
شکایت کے مطابق امتحان شروع ہونے کے فوراً بعد خالد نے واش روم جا کر سوالیہ پرچے کی تصاویر کھینچیں اور بہن صبیحہ کو بھیج دیں۔ صبیحہ نے یہ سوالات اسسٹنٹ پروفیسر سمن تک پہنچائے، جنہوں نے جواب حل کر کے واپس بھیجے۔
سمن پر الزام ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع کرنے کے بجائے سیاسی رہنما بوابی پاںوار کو یہ مواد بھیجتے رہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ لیک شدہ پرچہ وائرل ہو گیا۔ ریاستی حکومت کی سفارش پر کیس سی بی آئی کو منتقل کیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: نیٹ پیپر لیک کیس: مرکزی ملزم کو ملی ضمانت، چارج شیٹ داخل کرنے میں سی بی آئی کی ناکامی
امتحان میں ایک لاکھ سے زائد امیدوار شریک ہوئے تھے جبکہ پیپر لیک ثابت ہونے پر حکومت نے امتحان منسوخ کر دیا۔