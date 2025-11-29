ETV Bharat / state

اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن پیپر لیک کیس: اسسٹنٹ پروفیسر سمیت تین افراد گرفتار

اسسٹنٹ پروفیسر سمن کے علاوہ خالد اور صبیحہ کو سی بی آئی نے موبائل فون کی جانچ کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا۔

اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن پیپر لیک کیس: اسسٹنٹ پروفیسر سمیت تین افراد گرفتار (Representational picture (ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 29, 2025 at 4:22 PM IST

دہرادون: سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، جس نے حال ہی میں اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن (یو کے ایس ایس ایس سی) پیپر لیک معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری سنبھالی، اس معاملے میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو دو بہن بھائیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے، حکام نے بتایا۔

اتراکھنڈ سروس سلیکشن کمیشن (یو کے ایس ایس ایس سی) کے گریجویٹ لیول امتحان کے پیپر لیک اسکینڈل میں سی بی آئی نے اسسٹنٹ پروفیسر سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں سمن (اسسٹنٹ پروفیسر، ہنسا دھنائی سرکاری کالج، ٹہری گڑھوال)، محمد خالد اور خالد کی بہن صبیحہ شامل ہیں۔

شکایت کے مطابق امتحان شروع ہونے کے فوراً بعد خالد نے واش روم جا کر سوالیہ پرچے کی تصاویر کھینچیں اور بہن صبیحہ کو بھیج دیں۔ صبیحہ نے یہ سوالات اسسٹنٹ پروفیسر سمن تک پہنچائے، جنہوں نے جواب حل کر کے واپس بھیجے۔

سمن پر الزام ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع کرنے کے بجائے سیاسی رہنما بوابی پاںوار کو یہ مواد بھیجتے رہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ لیک شدہ پرچہ وائرل ہو گیا۔ ریاستی حکومت کی سفارش پر کیس سی بی آئی کو منتقل کیا گیا تھا۔

امتحان میں ایک لاکھ سے زائد امیدوار شریک ہوئے تھے جبکہ پیپر لیک ثابت ہونے پر حکومت نے امتحان منسوخ کر دیا۔

