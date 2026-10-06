اجمیر جیل میں بلیاں بھی سیکیورٹی دستے کا حصہ بن گئیں: چوہوں کے خاتمے سے لے کر کوبرا سانپ پکڑوانے تک اہم کردار
بلیوں کی بروقت چوکسی کا اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کوبرا سانپ بشنوئی گینگ سے وابستہ قیدی کی بیرک میں گھس گیا۔
Published : October 6, 2026 at 7:40 PM IST
اجمیر: راجستھان کی اجمیر ہائی سیکیورٹی جیل میں لگ بھگ نصف درجن سے زائد بلیاں سیکیورٹی نظام کا ایک غیر معمولی اور فعال حصہ بن چکی ہیں۔ جیل انتظامیہ کے مطابق، یہ بلیاں احاطے کو چوہوں سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈز کو بیرک میں داخل ہونے والے ایک زہریلے کوبرا سانپ کے بارے میں بروقت الرٹ کرنے کا کارنامہ بھی انجام دے چکی ہیں۔
جیل کے سپرنٹنڈنٹ پارس جانگڑ نے بتایا کہ یہ بلیاں ابتدائی طور پر سال 2022 میں چوہوں کی بے پناہ یلغار کو قابو میں کرنے کے لیے لائی گئی تھیں۔ جیل چونکہ جنگلاتی علاقے سے گھری ہوئی ہے، اس لیے نالیوں کے راستے چوہے احاطے میں داخل ہو کر قیدیوں کے سامان اور اناج و خوراک کو بھاری نقصان پہنچاتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انتظامیہ بلیوں کا ایک جوڑا لائی، جس کے بعد ان کی افزائشِ نسل ہوئی اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔
بلیوں کی بروقت چوکسی کا ایک اہم واقعہ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل پیش آیا، جب نالی کے راستے ایک زہریلا کوبرا سانپ لارنس بشنوئی گینگ سے وابستہ قیدی کی بیرک میں گھس گیا۔ اس وقت قیدی گہری نیند میں تھا اور چند بلیاں وہیں قریب موجود تھیں۔ سانپ کو دیکھتے ہی بلیوں نے شور مچانا اور غیر معمولی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جس پر قیدی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً گارڈز کو طلب کیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر سانپ کو بحفاظت پکڑ کر جنگل میں آزاد کر دیا۔
موجودہ وقت میں جیل کے احاطے میں آٹھ سے زائد بلیاں موجود ہیں، جن کے قیدیوں اور عملے نے باقاعدہ نام (جیسے 'کالی' اور 'بھوری') رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بلیاں سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ باقاعدگی سے گشت کرتی ہیں؛ جب محافظ رکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتی ہیں اور گشت بحال ہوتے ہی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ خطرناک قیدیوں کے ساتھ بھی گھل مل چکی ہیں اور قیدی اکثر اپنے کھانے میں سے حصہ ان کے ساتھ بانٹتے ہیں، جبکہ محافظ ان کے لیے دودھ اور روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔
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264 قیدیوں کی گنجائش والی یہ ہائی سیکیورٹی جیل 2015 میں قائم کی گئی تھی، جہاں سنگین جرائم میں ملوث یا سزا یافتہ مجرم قید ہیں۔ تاہم، اس تمام تر انسیت کے باوجود جیل انتظامیہ مکمل طور پر چوکنا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے مطابق، اس بات پر کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے کہ ان بلیوں کے ذریعے کوئی ممنوعہ یا غیر قانونی چیز جیل کے اندر اسمگل نہ ہو سکے تاکہ سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔