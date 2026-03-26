وزیراعظم اور الیکشن کمیشن کے خلاف اے آئی ویڈیو: ایکس کے خلاف مقدمہ درج

وزیراعظم اور الیکشن کمیشن کے خلاف اے آئی ویڈیو: ایکس کے خلاف مقدمہ درج
پولیس نے بتایا کہ ترواننت پورم کے سائبر کرائم تھانے میں ایکس اکاؤنٹ لکشمی این راجو اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیاگیا ہے۔
Published : March 26, 2026 at 3:19 PM IST
ترواننت پورم: کیرالا پولیس کے سائبر ونگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) اور اس کے ایک اکاؤنٹ کے خلاف مبینہ طور پر مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ گمراہ کن ویڈیو پھیلانے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں وزیر اعظم نریندر مودی اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو “گمراہ کن اور ہتک آمیز انداز” میں پیش کیا گیا، جس سے عوام کو گمراہ کرنے اور آئینی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا خدشہ تھا۔
یہ معاملہ سرکاری ذرائع کے ذریعے پولیس کے علم میں آیا، جس کے بعد تصدیق کے دوران معلوم ہوا کہ ویڈیو انتخابات کے دوران امن و امان اور شفافیت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ترواننت پورم کے سائبر کرائم تھانے میں ایکس اکاؤنٹ لکشمی این راجو اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں ایکس کارپوریشن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت درج کی گئی ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق ایک منٹ سترہ سیکنڈ کی اس ویڈیو کو معاشرتی انتشار پھیلانے کے ارادے سے شیئر کیا گیا، جبکہ حکام کی جانب سے ہٹانے کی ہدایت کے باوجود پلیٹ فارم پر اسے گردش کرنے دیا گیا۔ پولیس نے متعلقہ قوانین کے تحت پلیٹ فارم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فوری طور پر مواد ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر مصدقہ اور گمراہ کن مواد شیئر کرنے سے گریز کریں، خصوصاً انتخابی دور میں۔
یہ بھی پڑھیں: بھارت کے نئے اے آئی قوانین کے بعد ایکس لا رہا ہے 'میڈ ود اے آئی' فیچر، ڈیپ فیک پر لگام لگانے کی کوشش
حکام نے واضح کیا کہ آزاد اور منصفانہ انتخابات میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔