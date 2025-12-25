ETV Bharat / state

رشتے ہوئے تار تار، بیوی نے ناجائز تعلقات پر شوہر پر کروایا جان لیوا حملہ، کیس درج

کنکھل پولیس اسٹیشن نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔

case registered against five people including wife for attack on her husband in haridwar Urdu News
ہریدوار کنکھل حملہ کیس (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 11:50 AM IST

ہریدوار، اتراکھنڈ: کنکھل علاقے میں ایک خاتون نے اپنے عاشق اور دیگر کے ساتھ مل کر اپنے شوہر اور بہنوئی پر جان لیوا حملہ کیا۔ حملے میں دونوں شدید زخمی ہوگئے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے بیوی سمیت پانچ نامزد اور ایک نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

پولیس کو دی گئی شکایت میں، اکودھا کلا، لکسر کے رہنے والے برجیش کمار نے بتایا کہ اس کا برادر نسبتی اروند کمار اپنے کام کی وجہ سے کافی دنوں سے گھر سے دور تھا۔ حال ہی میں، جب وہ گھر واپس آیا، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا روہن کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، جو کہ ایک کرایہ کے گھر میں رہتا ہے۔ اس سے خاندان میں مسلسل تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔

پلاننگ کے تحت کی گئی مار پیٹ

اس تنازعہ پر بات کرنے کے لیے اروند نے 22 دسمبر کو اپنے بہنوئی برجیش کمار اور اپنی بہن کو کنکھل کے گھر بلایا۔ شام تقریباً 5:45 بجے جب اروند نے اپنی بیوی سے اس کے مبینہ افیئر کے بارے میں سوال کیا تو اس کی بیوی نے اسے سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں سے ہٹا دیا۔ الزام ہے کہ اس مقام پر وہاں پہلے سے موجود کرایہ دار روہن نے اپنی بیوی اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ مل کر اروند اور برجیش پر حملہ کر دیا۔ روہن نے اروند کے سر پر ڈنڈے سے کئی بار مارا، جب کہ دیگر ملزمین نے لاٹھیوں، اینٹوں اور پتھروں سے انہیں بے دردی سے مارا۔

شوہر کے سر پر 30 ٹانکے آئے

حملے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ہنگامہ آرائی سن کر لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور مداخلت کرتے ہوئے اپنی جانیں بچائیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمبولینس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ اروند کے سر پر تقریباً 30 ٹانکے آئے اور برجیش کو پیشانی پر تقریباً 12 ٹانکے لگے۔ اروند کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کنکھل پولیس اسٹیشن کے انچارج منوہر سنگھ راوت نے کہا کہ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تمام ملزمین کے کردار کی تفتیش کی جا رہی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

