ریونت ریڈی کے خلاف ویڈیو معاملہ میں تلنگانہ کی دو خاتون صحافیوں کو سپریم کورٹ سے راحت

تلنگانہ میں دو صحافی خواتین کی گرفتاری کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلہ نے آزادی صحافت پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔

ریونت ریڈی کے خلاف ویڈیو معاملہ میں تلنگانہ کی دو خاتون صحافیوں کو سپریم کورٹ سے راحت
ریونت ریڈی کے خلاف ویڈیو معاملہ میں تلنگانہ کی دو خاتون صحافیوں کو سپریم کورٹ سے راحت (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 8:49 PM IST

نئی دہلی : تلنگانہ میں دو صحافی خواتین کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف مبینہ قابل اعتراض ویڈیو کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ ملک بھر میں زیر بحث رہا اور آزادی صحافت پر سوالات اٹھائے گئے۔ ان صحافی خواتین کو مارچ میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن چند دن بعد انہیں مجسٹریٹ کی عدالت سے ضمانت مل گئی تھی۔ تاہم، تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایک حکم کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔

تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں پولیس کو ان صحافی خواتین کو حراست میں لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ حکم اس وقت آیا جب انہیں پہلے ہی ضمانت مل چکی تھی۔ اس فیصلے نے قانونی حلقوں میں تشویش پیدا کی، کیونکہ ضمانت ملنے کے بعد دوبارہ پولیس حراست میں لینا غیر معمولی بات ہے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے اس حکم کو برقرار رکھا تھا جس میں پولیس حراست کا حکم دیا گیا تھا۔

صحافی خواتین نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کی اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ ضمانت ملنے کے بعد کسی شخص کو پولیس حراست میں لینا درست نہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد فی الحال روک دیا جائے۔

صحافی خواتین کے وکیل نے سپریم کورٹ میں دلیل دی کہ ضمانت ملنے کے بعد پولیس حراست کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پولیس تفتیش کے لیے بلا سکتی ہے، لیکن حراست میں نہیں لے سکتی۔ ان صحافی خواتین پر فحش مواد شائع کرنے، مجرمانہ سازش، نفرت پھیلانے کے لیے افواہیں پھیلانے اور امن و امان میں خلل ڈالنے جیسے سنگین الزامات ہیں۔ یہ الزامات کانگریس کی ریاستی سوشل میڈیا یونٹ کے سربراہ کی شکایت پر لگائے گئے تھے۔

یہ بھی پڑھیں: کویتا کی ضمانت پر تبصرہ معاملہ میں ریونت ریڈی کا اظہار افسوس - Revanth Reddy

سپریم کورٹ نے اس معاملے میں نوٹس جاری کیا ہے اور چار ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ اس فیصلے سے صحافیوں کے حقوق اور قانونی عمل کی پاسداری پر ایک اہم پیغام گیا ہے۔ یہ فیصلہ آزادی صحافت اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔

WOMEN JOURNALISTS
SUPREME COURT
تلنگانہ میں صحافی خواتین کی گرفتاری
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی
