پرانی فحش ویڈیو کا استعمال کرکے نوجوان خاتون کو بدنام کرنے کا معاملہ، 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج

پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کہا، "تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ویڈیو 2023 میں مختلف فحش سائٹس پر اپ لوڈ کی گئی تھی

پرانی فحش ویڈیو کا استعمال کرکے نوجوان خاتون کو بدنام کرنے کا معاملہ
پرانی فحش ویڈیو کا استعمال کرکے نوجوان خاتون کو بدنام کرنے کا معاملہ (Representational Image: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 8:00 PM IST

رودرپریاگ(اتراکھنڈ): رودرپریاگ پولیس نے حیدرآباد کی ایک دو سال پرانی فحش ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقامی خاتون کو مبینہ طور پر بدنام کرنے کے الزام میں 11 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔

رودرپریاگ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ اکشے کونڈے نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 11 ملزمان بشمول چار واٹس ایپ گروپ ایڈمنسٹریٹر کی شناخت 2023 کی ایک فحش ویڈیو شیئر کرنے کے لیے کی گئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مختلف واٹس ایپ گروپس پر ایک مقامی خاتون کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ان سبھی کے خلاف اگستیامونی پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 79 (خواتین کی پرائیویسی کی توہین یا خلاف ورزی) اور انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کی دفعہ 67A (الیکٹرانک ذرائع سے فحش مواد کی اشاعت یا ترسیل) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔

کونڈے نے کہا کہ یہ کارروائی ایک رہائشی کی شکایت کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو فحش ویڈیو کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، جو ان کی بیٹی کی نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک کی تحقیقات میں 11 افراد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں سے چھ نابالغ ہیں۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کہا، "تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ویڈیو 2023 میں مختلف فحش سائٹس پر اپ لوڈ کی گئی تھی اور اس کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ اس ویڈیو کا کوئی مقامی تعلق نہیں ہے اور اسے صرف نوجوان خاتون کو بدنام کرنے کے لیے شیئر کیا گیا تھا۔" انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

