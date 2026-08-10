راج گڑھ میں بڑا حادثہ: اومنی کار پل سے پھسل کر نالے میں گری، پانچ ہلاک، متعدد لاپتہ
مدھیہ پردیش کے راج گڑھ سے دل دہلا دینے والی خبر: اومنی کار پل سے پھسل کر دریا میں گر گئی، 5 افراد ہلاک، لاپتہ۔
Published : August 10, 2026 at 2:29 PM IST
راج گڑھ: مدھیہ پردیش میں بارش لوگوں پر قہر بن کر برس رہی ہے۔ پیر کے روز راج گڑھ میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہاں پچور-خوجنیر روڈ پر ایک اومنی کار پل سے پھسل کر نالے میں جا گری۔ بتایا جا رہا ہے کہ اومنی کار میں 11 لوگ سوار تھے، جن میں سے 3 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے جب کہ 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ حادثے میں ایک 3 سال کے بچے کی لاش بھی ملی ہے، جب کہ باقی لوگوں کی تلاش جاری ہے۔
پل سے پھسل کر نالے میں گری کار
بتایا جا رہا ہے کہ کار میں سوار تمام لوگ دیواس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ستواس سے کڑلاود گاؤں جا رہے تھے۔ راج گڑھ میں پڑانا کے پاس جھیری نالے پر 30 فٹ کے پل کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے پل کے اوپر سے پانی بہہ رہا تھا۔ جب کہ اس درمیان ڈرائیور نے پل سے کار نکالنے کی کوشش کی، جو پھسل کر نالے میں جا گری۔ کار سواروں میں سے دو لوگ تیر کر باہر آ گئے، جب کہ باقی لوگ اومنی کار کے اندر ہی پھنسے رہ گئے۔
5 لوگوں کی لاشیں ملیں، 4 کی تلاش جاری
پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جب کہ 4 لوگ لاپتہ ہیں۔ اومنی کار میں 11 لوگ سوار تھے، جن میں 3 مرد، 4 خواتین اور 4 بچے شامل تھے۔ ہالک ہونے والے 5 لوگوں میں 2 مرد، 2 خواتین اور ایک تین سال کا بچہ شامل ہے، جب کہ باقی 4 لاپتہ لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔
کرین کی مدد سے کار کو باہر نکالا گیا
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی ایم روہت بمہورے اور ایس ڈی او پی اروند سنگھ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ایس ڈی ایم روہت بمہورے نے بتایا کہ "کرین کی مدد سے کار کو باہر نکالا گیا ہے، لیکن گاڑی کے اندر کوئی نہیں ملا۔ گاڑی کے نمبر پلیٹ کی بنیاد پر یہ کار ستواس کے دھانسڑ گاؤں کے مکیش چوہان کے نام پر رجسٹرڈ بتائی جا رہی ہے۔"