کلکتہ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ: بتیس ہزار پرائمری اساتذہ کی بحال کا حکم دیا، بدعنوانی کے دعووں کی تردید
جسٹس تپوبرت چکرورتی اور ریتابرت کمار مترا کی بنچ نے سابق جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے کی نوکریوں کو منسوخ کرنے کے حکم کو منسوخ کردیا۔
Published : December 3, 2025 at 4:40 PM IST
کولکاتہ: کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے 32,000 پرائمری اساتذہ کی نوکریوں کو بحال کردیا۔ جسٹس تپوبرت چکرورتی اور ریتابرت کمار مترا کی بنچ نے سابق جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے کی نوکریوں کو منسوخ کرنے کے حکم کو منسوخ کردیا۔ 12 نومبر کو کیس کی سماعت کے بعد دو ججوں کی بنچ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
کلکتہ ہائی کورٹ نے کیا کہا:
ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے 2016 کے پینل کے تحت مقرر کردہ پرائمری اساتذہ کو راحت ملی ہے۔ بورڈ آف پرائمری ایجوکیشن کو بھی ریلیف ملا ہے۔ بدھ کو، 32 ہزار پرائمری اساتذہ کی منسوخی کے معاملے میں، ڈویژن بنچ نے کہا، "پوری ملازمت کو منسوخ کرنے کے لیے بے ضابطگیوں کے کافی ثبوت درکار ہوتے ہیں اور سی بی آئی کی تحقیقات میں اس بھرتی میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لہٰذا عدالت نے 32 ہزار پرائمری اساتذہ کی نوکریوں کو برقرار رکھا۔
بدعنوانی کے دعووں کی تردید:
ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل کشور دتہ نے بے ضابطگیوں کے دعووں کو عملی طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ 2016 کے پرائمری ٹیچر کی بھرتی کے امتحان میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی۔
کیا معاملہ ہے:
اساتذہ کی اہلیت کا امتحان (ٹی ای ٹی) پاس کرنے والوں کی بھرتی کا عمل 2014 میں شروع ہوا۔ 2016 میں پرائمری سطح پر 32,000 اساتذہ کی تقرری کی گئی۔ تاہم، بھرتی کے فوراً بعد بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے کئی الزامات سامنے آئے، جن میں اہلیت کے ٹیسٹ کا انعقاد، او ایم آر دھوکہ دہی، ریزرویشن پالیسی کی عدم تعمیل، اور رینک میں ہیرا پھیری شامل ہیں۔
بھرتی بدعنوانی کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے، سابق جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے 12 مئی 2023 کو 32 ہزار پرائمری ٹیچروں کی نوکریوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ ریاستی حکومت نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ میں چیلنج کیا تھا۔ جسٹس سبرتا تالقدار اور سپرتیم بھٹاچاریہ پر مشتمل ڈویژن بنچ نے منسوخی پر روک لگا دی۔
یہ کیس بعد میں جسٹس سومن سین کی سربراہی میں ایک ڈویژن بنچ کے سامنے آیا۔ 7 اپریل کو جسٹس سین نے ذاتی وجوہات کی بناء پر خود کو کیس سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد، جسٹس تپوبرت چکرورتی اور ریتابرت کمار مترا پر مشتمل ڈویژن بنچ کے سامنے سماعت شروع ہوئی۔
