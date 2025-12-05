کلکتہ ہائی کورٹ نے بابری مسجد سنگ بنیاد معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا
ہمایوں کبیر نے یہ کہہ کر تنازعہ کو جنم دیا تھا کہ وہ 6 دسمبرکو مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد کاسنگ بنیاد رکھیں گے۔
Published : December 5, 2025 at 3:36 PM IST
کولکاتہ: کلکتہ ہائی کورٹ نے جمعہ کو مغربی بنگال کے مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے متعلق معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کردیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں بنچ نے امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری ریاستی حکومت پر چھوڑ دی۔ عدالت ٹی ایم سی کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر کی تقریب پر روک لگانے کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔
ریاستی حکومت نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، جب کہ مرکزی حکومت نے کہا کہ مرکزی فورسز کی 19 کمپنیاں وہاں تعینات کی گئی ہیں۔ ہمایوں کبیر نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے درخواست گزاروں کے لیے "مناسب جواب" قرار دیا۔
انہوں نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا، "میں ہائی کورٹ کے فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ میں ہائی کورٹ کے جج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میرا آئینی حق ہے۔ جنہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہیں مناسب جواب ملا ہے۔"
کبیر نے مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے اور تقریب میں مختلف مسلم لیڈروں کی شرکت کا اعلان کر کے تنازعہ کو جنم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، "ہم 6 دسمبر کو مرشد آباد ضلع کے بیلڈنگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسے مکمل ہونے میں تین سال لگیں گے۔ اس تقریب میں مختلف مسلم رہنما شرکت کریں گے۔"
اس سے قبل جمعرات کو ہمایوں کبیر نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر اپنا حملہ تیز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد مزید اقتدار میں نہیں رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ کو نشانہ بناتے ہوئے ایک سخت بیان میں، معطل ایم ایل اے نے نامہ نگاروں سے کہا، "وزیر اعلیٰ کو سابق وزیر اعلیٰ ہو جانا چاہیے۔ 2026 میں، وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گیں، حلف نہیں اٹھائیں گیں، اور انہیں سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر نشان زد کیا جائے گا۔"
کبیر کے تبصرے اس تنازعہ کے بعد ٹی ایم سی کی جانب سے انہیں معطل کیے جانے کے چند گھنٹے بعد آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی سے مستعفی ہو جائیں گے اور 22 دسمبر کو اپنی پارٹی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔
