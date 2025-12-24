دہلی میٹرو فیز-وی (اے) کو کابینہ کی منظوری: 16 کلومیٹر نئی لائنیں، 33 ہزار ٹن کاربن اخراج میں سالانہ کمی متوقع
کابینہ نے دہلی میٹرو کے فیز-وی (اے) منصوبے کو منظوری دی ہے۔ ان توسیعی منصوبوں کے تحت 13 نئے میٹرو اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔
Published : December 24, 2025 at 7:12 PM IST
نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے دہلی میٹرو کے فیز-وی (اے) منصوبے کے تحت تین نئی میٹرو راہداریوں کی منظوری دے دی ہے، جس سے قومی دارالحکومت میں سفر مزید آسان، تیز اور ماحول دوست ہو جائے گا۔ ان نئے روٹس کے ذریعے آر کے آشرم مارگ سے اندرپراستھ، ایرو سٹی سے آئی جی آئی ایئرپورٹ ٹرمینل-1 (ڈومیسٹک) اور تُغلق آباد سے کالندی کنج کو میٹرو نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا۔
ان تینوں راہداریوں کی مجموعی لمبائی تقریباً 16 کلومیٹر ہوگی اور اس منصوبے پر 12,015 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کی مالی معاونت مرکز اور دہلی حکومت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس توسیعی منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک دباؤ میں نمایاں کمی آئے گی اور ہر سال تقریباً 33 ہزار ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ مرکز اور دہلی حکومت اس منصوبے میں 1,759 کروڑ روپے فی کس تعاون کریں گے، جبکہ 5,278 کروڑ روپے کا قرض ڈی ایم آر سی کے ذریعے لیا جائے گا، جس کی واپسی ڈی ایم آر سی کرے گی۔
منصوبے کی تفصیل:
آر کے آشرم مارگ – اندرپراستھ (9.913 کلومیٹر): یہ بوٹینیکل گارڈن–آر کے آشرم مارگ لائن کی توسیع ہوگی، جس سے سینٹرل وسٹا اور اہم سرکاری دفاتر تک براہ راست میٹرو رابطہ ممکن ہوگا۔
ایرو سٹی – آئی جی آئی ٹرمینل-1 (2.263 کلومیٹر) اور تُغلق آباد – کالندی کنج (3.9 کلومیٹر): یہ ایرو سٹی–تُغلق آباد کوریڈور کی توسیع ہوں گی، جس سے جنوبی دہلی، ساکیت، چھترپور اور کالندی کنج جیسے علاقوں کو ڈومیسٹک ایئرپورٹ سے براہ راست رابطہ ملے گا۔
ان توسیعی منصوبوں کے تحت 13 نئے میٹرو اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے، جن میں 10 زیرِ زمین اور 3 ایلیویٹڈ ہوں گے۔ ڈی ایم آر سی کے مطابق دہلی میٹرو اس وقت روزانہ اوسطاً 65 لاکھ مسافروں کو خدمات فراہم کر رہی ہے، جبکہ اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ 81.87 لاکھ مسافر (8 اگست 2025) رہا ہے۔ فیز-وی کے بعد دہلی میٹرو نیٹ ورک 400 کلومیٹر سے تجاوز کر جائے گا۔