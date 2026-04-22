تلنگانہ میں آر ٹی سی ہڑتال سے عوام کو مشکلات، بس سروس ٹھپ
Published : April 22, 2026 at 1:04 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں سرکاری ٹرانسپورٹ نظام اس وقت شدید بحران کا شکار ہے جہاں آر ٹی سی (ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن) ملازمین کی ہڑتال کے باعث بس خدمات بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ ہڑتال کا آغاز منگل کی رات اس وقت ہوا جب ملازمین اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔
ملازمین کے اہم مطالبات میں آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنا، ٹریڈ یونینز کی بحالی اور دیگر ملازم دوست اقدامات شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے مختلف اضلاع میں بسیں ڈپو تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور کئی مقامات پر سیکیورٹی بھی تعینات کر دی گئی ہے۔
پداپلی میں تقریباً 150 بسیں ڈپو میں کھڑی رہیں، جبکہ حسن آباد (ضلع سدی پیٹ) میں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ محبوب نگر میں 112 بسیں بند رہیں، تاہم حکام نے عارضی طور پر 16 الیکٹرک بسیں چلانے کا انتظام کیا تاکہ عوام کو کچھ سہولت فراہم کی جا سکے۔
آر ٹی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور مرحلہ وار اقدامات کیے جائیں گے، تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض یونینز حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمین کو گمراہ کر رہی ہیں۔
اس سے قبل منگل کی شام آر ٹی سی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور چار آئی اے ایس افسران پر مشتمل کمیٹی کے درمیان تقریباً چار گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، مگر حکام کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے چار ہفتوں کی مہلت مانگنے پر بات چیت ناکام ہو گئی۔ مزید مذاکرات کا ایک اور دور بدھ کو متوقع ہے۔
ریاست میں روزانہ تقریباً 25 لاکھ افراد بس سروس پر انحصار کرتے ہیں۔ ہڑتال کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بڑی تعداد میں مسافر متبادل ذرائع، خصوصاً حیدرآباد میٹرو کا رخ کر رہے ہیں۔ نتیجتاً میٹرو اسٹیشنز پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ آٹو رکشہ کی طلب میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔