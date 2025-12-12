آندھرا پردیش: چنتور میں سڑک حادثہ؛ بس کھائی میں گر گئی، نو افراد ہلاک، پی ایم مودی، سی ایم چندرابابو نائیڈو کا اظہارِ افسوس

ETV Bharat / state

bus plunges into valley in alluri seetharamaraju district in andhra pradesh Several dead Urdu News
آندھرا پردیش کے الوری سیتاراماجو ضلع میں بس کھائی میں گر گئی (ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 10:21 AM IST

چنتور (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے الوری سیتاراماجو ضلع میں چنٹور-مریڈوملی گھاٹ روڈ پر راجوگریمیٹا موڑ پر ایک بس حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ چنتور ضلع کے عقیدت مند ایک پرائیویٹ ٹریول بس میں تلنگانہ جا رہے تھے۔ وہاں رام مندر کا دورہ کرنے کے بعد، وہ مریدوملی کے راستے انااورم کے لیے روانہ ہوئے۔ بس میں دو ڈرائیوروں سمیت 35 مسافر سوار تھے۔

جب یہ بس الوری ضلع کے چنٹور-مریڈوملی گھاٹ روڈ پر راجوگریمیٹا موڑ پر پہنچی تو اس نے کنٹرول کھو دیا اور کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مبینہ طور پر مسافروں کا تعلق آندھرا پردیش کے چنتور ضلع سے تھا۔

حادثہ کی وجہ سے ٹریفک جام ہوگیا

چنتور پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ بس میں 35 مسافر اور دو ڈرائیور سوار تھے۔ جب کہ اس حادثہ میں نو افراد کی موت ہو گئی۔ زخمیوں کو چنتور اسپتال لے جایا گیا۔ اس حادثہ کی وجہ سے چنتور مریڈوملی گھاٹ روڈ پر بھی ٹریفک جام ہوگیا۔

چندرابابو نائیڈو نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا

سی ایم چندرابابو نائیڈو نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "میں چنتور ضلع کے الوری سیتاراما راجو کے قریب مسافروں کو لے جانے والی ایک نجی بس کے حادثے پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس حادثے نے ہمیں بہت صدمہ پہنچایا ہے۔" افسوسناک ہے کہ اس حادثے میں اتنی جانیں چلی گئیں۔ میں نے اس معاملے کے بارے میں حکام سے بات کی ہے اور متاثرین کو فراہم کی جا رہی امداد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ حکومت حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

