آندھرا پردیش: چنتور میں سڑک حادثہ؛ بس کھائی میں گر گئی، نو افراد ہلاک، پی ایم مودی، سی ایم چندرابابو نائیڈو کا اظہارِ افسوس
چنتور ضلع کے عقیدت مند ایک پرائیویٹ ٹراویل بس میں تلنگانہ جارہے تھے۔ حادثہ رام مندر کی زیارت کرنے کے بعد راستے میں پیش آیا۔
Published : December 12, 2025 at 10:21 AM IST
چنتور (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے الوری سیتاراماجو ضلع میں چنٹور-مریڈوملی گھاٹ روڈ پر راجوگریمیٹا موڑ پر ایک بس حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ چنتور ضلع کے عقیدت مند ایک پرائیویٹ ٹریول بس میں تلنگانہ جا رہے تھے۔ وہاں رام مندر کا دورہ کرنے کے بعد، وہ مریدوملی کے راستے انااورم کے لیے روانہ ہوئے۔ بس میں دو ڈرائیوروں سمیت 35 مسافر سوار تھے۔
Vijayawada, Andhra Pradesh: On the tragic bus accident in Alluri-Sitarama Raju district, APCC Vice President V. Gurunadham says, " it is very unfortunate that a bus traveling from chinturu to bhadrachalam in alluri-sitarama district, andhra pradesh, met with an accident. according… pic.twitter.com/HypwEq25Lp— IANS (@ians_india) December 12, 2025
جب یہ بس الوری ضلع کے چنٹور-مریڈوملی گھاٹ روڈ پر راجوگریمیٹا موڑ پر پہنچی تو اس نے کنٹرول کھو دیا اور کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مبینہ طور پر مسافروں کا تعلق آندھرا پردیش کے چنتور ضلع سے تھا۔
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం సంభవించడం చాలా బాధాకరం. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత ప్రజలు మరియు వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2025
حادثہ کی وجہ سے ٹریفک جام ہوگیا
چنتور پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ بس میں 35 مسافر اور دو ڈرائیور سوار تھے۔ جب کہ اس حادثہ میں نو افراد کی موت ہو گئی۔ زخمیوں کو چنتور اسپتال لے جایا گیا۔ اس حادثہ کی وجہ سے چنتور مریڈوملی گھاٹ روڈ پر بھی ٹریفک جام ہوگیا۔
Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu tweets, " the accident involving a private bus carrying passengers near chittoor district in alluri sitarama raju has deeply shaken us. it is heartbreaking that several lives were lost in this accident. i have spoken with the officials… https://t.co/mDh65cOS5V pic.twitter.com/6J6KILoxP6— ANI (@ANI) December 12, 2025
چندرابابو نائیڈو نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا
سی ایم چندرابابو نائیڈو نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "میں چنتور ضلع کے الوری سیتاراما راجو کے قریب مسافروں کو لے جانے والی ایک نجی بس کے حادثے پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس حادثے نے ہمیں بہت صدمہ پہنچایا ہے۔" افسوسناک ہے کہ اس حادثے میں اتنی جانیں چلی گئیں۔ میں نے اس معاملے کے بارے میں حکام سے بات کی ہے اور متاثرین کو فراہم کی جا رہی امداد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ حکومت حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔