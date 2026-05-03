ہماچل پردیش میں افسوسناک بس حادثہ، ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے سے گاڑی بے قابو، متعدد مسافر زخمی
عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد وہ بس پر کنٹرول کھو بیٹھا اور گاڑی سڑک کنارے الٹ گئی۔
Published : May 3, 2026 at 10:12 PM IST
کانگرا : نورپور کے قریب پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے نے مسافروں اور مقامی افراد کو شدید صدمے میں مبتلا کر دیا، جہاں ایک نجی بس ڈرائیور کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کے باعث بے قابو ہو کر سڑک کنارے الٹ گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ بس چمبا سے اونا جا رہی تھی اور روزانہ کی طرح صبح تقریباً ساڑھے 6 بجے روانہ ہوئی تھی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس نورپور کے قریب ٹیکنیکل طور پر سڑک پر رواں تھی کہ اچانک ڈرائیور کی طبیعت بگڑ گئی۔
عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد وہ بس پر کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک کنارے الٹ گئی۔ حادثے کے فوراً بعد مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی اور ہر طرف افرا تفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ خوش قسمتی سے بس گہری کھائی میں گرنے سے بچ گئی، ورنہ جانی نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 20 مسافر سوار تھے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق چار افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں مزید بہتر علاج کے لیے ٹانڈا میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا ہے۔
بس ڈرائیور کو بھی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے باعث سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریفک کو متبادل راستے کی طرف موڑ دیا۔ کل بھوشن ورما، ایس پی نورپور نے بتایا کہ واقعہ کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔